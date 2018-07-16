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Фанаты пришли в ужас от ужина детей Пугачевой и Галкина

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: instagram

Поклонники обсуждают нищий стол Пугачевой и Галкина. Многие возмущены тем, что звезды кормят детей перловкой и колбасой, пишет 7d.org.ua.

Питание в семье Пугачевой и Галкина уже давно стало поводом для обсуждения и шуток. Максим провоцирует подписчиков, выкладывая ролики, записанные в столовой.

На этот раз он показал, что едят его дети и он сам. Гарри довольствовался булгуром с колбасой, сам Максим – супом со шпинатом и яйцом.

Хуже всех, по мнению фолловеров, кормят Лизу. Ей налили бульон с перловкой.

Однако часть фанатов похвалила Галкина и Пугачеву за то, что они не балуют детей в еде и приучают к простой пище.

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