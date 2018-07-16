Лобода рассказала об отце второго ребенка

По признанию Светланы Лободы, о своей беременности она узнала случайно. "Это было чудом, подарком судьбы… Я довольно долго вообще не понимала, что беременна, хотя по симптомам сделать соответствующий вывод было несложно. Но гастрольный график мне не оставлял времени, чтобы обратить внимание на то, что со мной происходит. Я находилась в Америке, в туре, каждый день перелетала из одного города в другой. Тест купила на третьем месяце, меня уже тошнило. Когда стало ясно, что жду ребенка, пришли одновременно и ощущение счастья, и растерянность", – рассказала певица.

Даже находясь в интересном положении, артистка не сбавляла оборотов. Она много работала и даже на сносях умудрилась записать танцевальный клип на новую песню, в котором энергично трясет животом. Правда, делала это уже в Америке. Там же, кстати, в одной из самых престижных медицинских клиник, в конце мая и родилась ее вторая дочь.

Малышку Светлана назвала необычным именем – Тильда. По словам артистки, она приняла такое решение, впервые увидев дочь. "Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит", – убеждена певица.