Пн, 16.07.2018
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  • В Сети обсуждают фото в бикини тяжелоатлетки Насти: впечатляет или пугает?

В Сети обсуждают фото в бикини тяжелоатлетки Насти: впечатляет или пугает?

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ФОТО: instagram

Анастасия Блинова занимается тяжелой атлетикой всего 1,5 года, но уже добилась впечатляющих результатов. Впрочем, 19-летняя девушка занимается спортом с 7 лет — основным было плавание, а потом еще год пауэрлифтинга.

Недавно девушка закончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта.

ФОТО: instagram

Подписчиков у Насти пока не очень много, но ее фото собирают множество лайков и комментариев, причем подписчики не могут определиться — хороша спортсменка или крупновата.

ФОТО: instagram

ФОТО: instagram

Сама Блинова заверяет, что стероиды не принимает. Да и она призналась, что не питается для построения красивого тела, а занимается на силу.

ФОТО: instagram

Ведь Настя и так, по всей видимости, довольна своим телом, если не стесняется показывать его в бикини.

ФОТО: instagram

ФОТО: instagram

Доволен всем и бойфренд спортсменки…

ФОТО: instagram

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