В Сети обсуждают фото в бикини тяжелоатлетки Насти: впечатляет или пугает?

Недавно девушка закончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта.

ФОТО: instagram

Подписчиков у Насти пока не очень много, но ее фото собирают множество лайков и комментариев, причем подписчики не могут определиться — хороша спортсменка или крупновата.

ФОТО: instagram

ФОТО: instagram

Сама Блинова заверяет, что стероиды не принимает. Да и она призналась, что не питается для построения красивого тела, а занимается на силу.

ФОТО: instagram

Ведь Настя и так, по всей видимости, довольна своим телом, если не стесняется показывать его в бикини.

ФОТО: instagram

ФОТО: instagram

Доволен всем и бойфренд спортсменки…