В Сети обсуждают фото в бикини тяжелоатлетки Насти: впечатляет или пугает?
16. июль 2018, 15:10
Анастасия Блинова занимается тяжелой атлетикой всего 1,5 года, но уже добилась впечатляющих результатов. Впрочем, 19-летняя девушка занимается спортом с 7 лет — основным было плавание, а потом еще год пауэрлифтинга.
Недавно девушка закончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта.
Подписчиков у Насти пока не очень много, но ее фото собирают множество лайков и комментариев, причем подписчики не могут определиться — хороша спортсменка или крупновата.
Сама Блинова заверяет, что стероиды не принимает. Да и она призналась, что не питается для построения красивого тела, а занимается на силу.
Ведь Настя и так, по всей видимости, довольна своим телом, если не стесняется показывать его в бикини.
Доволен всем и бойфренд спортсменки…