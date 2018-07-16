Cенсационное признание Панайотова: Лепс – это мой родной отец

"С Гришей мы часто спорим в вопросах, которые касаются творчества, – признался Александр Панайотов в интервью. – Например, он советует мне какую-то песню, а мне она не нравится, и я пытаюсь убедить, что странно меня мерить по его лекалу. Он на меня не давит, не кричит – все решаем миром. А все, что касается стиля и имиджа, решаю сам. Наше общение строится на принципах взаимного уважения".

"Вообще, когда Лепс предложил мне с ним поработать, я долго думал, а потом понял: с этим человеком можно сварить кашу, и эта каша будет вкусной!" – продолжил Панайотов. "Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник, – улыбнулся Александр. – Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывает в меня всю душу. И Лепса я называю просто – папа".