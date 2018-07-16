«В поисках спонсора?»: Бузову раскритиковали за фото в неглиже

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фото в прозрачном боди, чем вызвала негодование среди своих поклонников.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 14, 2018 at 10:11am PDT

Некоторые предположили, что исполнительница "в поисках новых спонсоров или возвращает старых". Кто-то обратил внимание на излишнюю откровенность наряда и посоветовал одеться поскромнее. Впрочем, некоторые увидели в этом "чистый секс".

Некоторым поклонникам снимок всё же понравился. Они отметили, что у Ольги очень хрупкая фигура и что ей очень идёт такой наряд.

Подпись исполнительница сопроводила строчками из своей новой песни "Ночь, текила".

— Он обжигает мою кровь, как алкоголь. Он утоляет все, что вызывает боль... Он мой наркотик, он зависимость моя. Мне без него... просто нельзя. #ночьтекиланехилозацепила Какой кайф видеть, как вы поете мою новую песню, — написала она.