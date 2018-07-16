«В поисках спонсора?»: Бузову раскритиковали за фото в неглиже

Поклонники предположили, что так она планирует найти обеспеченного мужчину. Или вернуть прежнего, пишет Лайф.
Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фото в прозрачном боди, чем вызвала негодование среди своих поклонников.
Некоторые предположили, что исполнительница "в поисках новых спонсоров или возвращает старых". Кто-то обратил внимание на излишнюю откровенность наряда и посоветовал одеться поскромнее. Впрочем, некоторые увидели в этом "чистый секс".
Некоторым поклонникам снимок всё же понравился. Они отметили, что у Ольги очень хрупкая фигура и что ей очень идёт такой наряд.
Подпись исполнительница сопроводила строчками из своей новой песни "Ночь, текила".
— Он обжигает мою кровь, как алкоголь. Он утоляет все, что вызывает боль... Он мой наркотик, он зависимость моя. Мне без него... просто нельзя. #ночьтекиланехилозацепила Какой кайф видеть, как вы поете мою новую песню, — написала она.
Клип был опубликован в Сети 13 июля. Ранее Бузова опубликовала откровенные фото в купальнике. Многие фанаты тогда не восхищались её фигурой, а обращали внимание на то, как неестественно выглядят руки Бузовой. Они слишком большие и, по мнению некоторых, похожи скорее на лапки ящерицы или динозавра.