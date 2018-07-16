Дима Билан шокировал признанием о своих детях

Дима Билан – один из самых завидных холостяков российской эстрады. Судя по всему, таковым он будет оставаться еще очень долго. Накануне в своем блоге Дима поделился очень большим текстом.
Он рассказал о своих метаниях между мегаполисом и желанием жить на природе, о своем отце и о том, что решил не иметь детей. Правда, Дмитрий отметил, что не планирует становиться отцом до 40 лет. Билан также написал, что уже был в шаге от отцовства, чем очень заинтриговал фанатов.
Как-то раньше спорил, что мегаполис - это жизнь, что я должен туда, где высотки, асфальт, цемент и запах гудрона! Где самое главное - это ритм и скорость жизни = 120-130 BPM и даже больше .. бежал от земли к небу, на балкон...видимо самое детство до 6-ти лет в каменном городе, резко сменившееся на относительную природную тишину - оставило след и хотелось спорить и спорил, задавал вопросы о том, что важнее - суета и скорость или разговор с природой, вдумчивый!!!До сих пор идёт во мне этот спор ... И если вспомнить, с каким удовольствием отец уходил на рыбалку или собирать орехи, облепиху, то казалось, что это - следующее необходимое по важности, после семьи, путешествие.... уходил наполняться, разговаривать о том, о чем не поговоришь ни с каким человеком, чтобы потом , наполнившись , рассказать о своих открытиях своим детям, миру! Так я понимаю сейчас его! Я не планирую детей!!! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге ...не все я ещё открыл в этой жизни, ещё идёт спор и он не выигран ни в чью пользу, ни в пользу мегаполиса, ни в пользу природного уединения, первозданного! Не хочу пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим «Я» знакомить с несовершенствами этого периода, пока !! Назнался я ранней ответственности за сестренку ! Все мы разные , каждому своё ! Я счастлив в своём нынешнем исследовании мира, ещё столько нужно понять и узнать !😌😃😀 как же круто жить и наблюдать жизнь со всей ее несправедливостью и внезапно возникающим светом» ! Но в одном я был всегда одинаков - это в том, что был и остаюсь ворчливым занудой )) , всегда звали дедом с 3 х лет, не легким был, но в то же время живущим в абсолютном хаусе с образным мышлением, семантикой и метафорами, в котором всегда -всегда находил логику и порядок... !!! #билан #димабилан #мотивпути #мысливбуквах