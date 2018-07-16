Дима Билан шокировал признанием о своих детях

Он рассказал о своих метаниях между мегаполисом и желанием жить на природе, о своем отце и о том, что решил не иметь детей. Правда, Дмитрий отметил, что не планирует становиться отцом до 40 лет. Билан также написал, что уже был в шаге от отцовства, чем очень заинтриговал фанатов.