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  • Завидуем молча! Откуда у Ксении Собчак кольцо по цене особняка в Таллинне?

Завидуем молча! Откуда у Ксении Собчак кольцо по цене особняка в Таллинне? ФОТО!

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Ксения Собчак

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Ксения Собчак любит шокировать публику: в "Инстаграме" звезда часто делится провокационными постами. На этот раз она опубликовала фото, сделанное во время гала-концерта звёзд мировой оперы в Большом театре. В кадре запечатлены билеты на мероприятие в руках у Ксении. На пальце у нее красуется большое кольцо с огромным синим камнем.

Оказалось, что камень очень редкий; его название — турмалин параиба. Цена украшения Собчак начинается от 50 млн рублей (или около 700 000 евро).

Одни пользователи Сети посчитали: ведущая и экс-кандидат в президенты просто хвастается дорогим украшением, другие же засомневались в том, что Собчак надела в театр подлинное кольцо, за цену которого можно приобрести хорошую квартиру в центре Москвы.

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