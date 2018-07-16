Завидуем молча! Откуда у Ксении Собчак кольцо по цене особняка в Таллинне?

Ксения Собчак любит шокировать публику: в "Инстаграме" звезда часто делится провокационными постами. На этот раз она опубликовала фото, сделанное во время гала-концерта звёзд мировой оперы в Большом театре. В кадре запечатлены билеты на мероприятие в руках у Ксении. На пальце у нее красуется большое кольцо с огромным синим камнем.