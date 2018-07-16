В честь отца...? Стало известно имя младшей дочери Светланы Лободы

Артистка стала матерью во второй раз в конце мая. Светлана Лобода не рассказывала, как назвала дочь. Тепрь она сообщила, что девочке дали имя Тильда. Многие фанаты связывают такое решение звезды с ее отношениями с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, пишет СтарХит.
Светлана Лобода уже вернулась к активной творческой деятельности. Артистка, ставшая во второй раз мамой в конце мая, не стала засиживаться долго в декрете. Звезда, не рассказавшая, кто отец ее ребенка, рассекретила имя малышки.
«Мою младшую дочь зовут Тильда», - призналась Лобода.
Это имя девочки напомнило многим фанатам о связи Светланы с солистом популярной немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым они плотно общались в прошлом году. Тогда поклонники звезды поговаривали о ее романе с известным рокером. Но сама Светлана скрывала, какие отношения их связывали.
«Ситуация с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: «У нас с тобой мировой успех» – так комментировала происходящее продюсер звезды, Нателла Крапивина.
Об отце ребенка даже не говорили и близкие Лободы. Ее папа Сергей Васильевич очень уклончиво отвечал на вопросы о предстоящем пополнении в семье.
«Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – говорил Сергей Васильевич. –Мы счастливы, да и дочь давно хоте ла еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю. Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более опыт уже есть».
К слову, после появления второго ребенка Светлана пересмотрела вопрос гонораров за выступления. «Заказать частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евро. Дорога, проживание, трансфер для команды из 12 человек ложатся также на принимающую сторону, – объяснила «СтарХиту» Нателла. – Плюс суточные в размере 200 евро».