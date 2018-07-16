В честь отца...? Стало известно имя младшей дочери Светланы Лободы

Светлана Лобода уже вернулась к активной творческой деятельности. Артистка, ставшая во второй раз мамой в конце мая, не стала засиживаться долго в декрете. Звезда, не рассказавшая, кто отец ее ребенка, рассекретила имя малышки.

«Мою младшую дочь зовут Тильда», - призналась Лобода.

Это имя девочки напомнило многим фанатам о связи Светланы с солистом популярной немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым они плотно общались в прошлом году. Тогда поклонники звезды поговаривали о ее романе с известным рокером. Но сама Светлана скрывала, какие отношения их связывали.

«Ситуация с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: «У нас с тобой мировой успех» – так комментировала происходящее продюсер звезды, Нателла Крапивина.

Об отце ребенка даже не говорили и близкие Лободы. Ее папа Сергей Васильевич очень уклончиво отвечал на вопросы о предстоящем пополнении в семье.

«Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – говорил Сергей Васильевич. –Мы счастливы, да и дочь давно хоте ла еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю. Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более опыт уже есть».