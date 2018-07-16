Тельцы, держите себя в руках! Скорее читайте гороскоп на 16 июля

Профессиональные успехи также весьма вероятны, однако достигнуты они будут после жесткой конкурентной борьбы. Старайтесь сохранять верность своим принципам и не совершать недостойных поступков, к которым могут подталкивать коварные недоброжелатели.

Дева

Вполне удачный день, позволяющий реализовать многие замыслы, возникшие в недавнем прошлом. Появляется возможность укрепить деловые отношения, найти надежных партнеров. Однако следует помнить о том, что именно на ваши плечи ляжет ответственность за принятие наиболее важных решений, именно вам придется совершать наиболее значительные поступки.

Улучшается финансовая ситуация, однако в семье могут возникнуть разногласия по поводу того, как следует распорядиться полученными деньгами. Влюбленные смогут прийти к взаимопониманию и забыть о старых ссорах, если проявят гибкость и неподдельную заботу друг о друге.

Весы

Нейтральный день, не слишком богатый на значительные события, однако требующий от Весов внимания, усердия и трудолюбия. Сегодня вы можете рассчитывать только на себя – недавние союзники не торопятся вам на помощь. Особая осторожность необходима тем, кто работает в недружелюбно настроенном коллективе: интриги и сплетни могут помешать осуществлению планов.

День благоприятен для общения влюбленных, романтических свиданий, объяснения в любви. Весы легко завязывают знакомства, но не теряют головы, поэтому сегодня риск увлечься недостойным человеком минимален.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с финансовыми трудностями: ожидаемые поступления задерживаются, а расходы оказываются весьма значительными. К счастью, в этом вопросе, как, впрочем, и во многих других, вы сегодня можете рассчитывать на помощь членов семьи. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, приобретать туристические путевки или вещи, которые вы планируете использовать в путешествии.

Хорошо сложится встреча с друзьями, однако любимому человеку ваша общительность едва ли придется по вкусу, поэтому и свою «половинку» без внимания лучше не оставлять. Будьте разборчивее в знакомствах – сегодня к вам тянутся сомнительные особы.

Стрелец

Стрельцам стоит обратить внимание на развитие романтических отношений – в этой сфере сегодня возможны серьезные проблемы. Ситуация требует от вас проявления инициативы, решительных действий, однако сначала необходимо определиться с целью, которой вы стремитесь достичь. Путаница в желаниях и стремлениях – ваш главный враг, так постарайтесь справиться с ним как можно быстрее.

На работе ситуация складывается куда более благоприятная: у вас появится возможность завязать полезные знакомства, продемонстрировать свои достоинства сильным мира сего. Можно обсуждать предложения о смене работы, приступать к выполнению новых обязанностей.

Козерог

Козерогам звезды советуют провести этот день без суеты и спешки, по возможности оградив себя от ненужных хлопот. Вокруг будет достаточно людей, желающих позаботиться о вас и оказать помощь, так и не ограничивайте их поле деятельности и благосклонно принимайте подарки судьбы. В работе лучше придерживаться ранее избранной тактики, действовать последовательно и проявлять упорство; метаться из стороны в сторону, ставить эксперименты и вообще пытаться сменить коней не переправе нежелательно.

В личных отношениях проявите инициативу – так вы сможете получить то, к чему действительно стремитесь. Помните, что сегодня для вас нет почти ничего невозможного, и не стесняйтесь проявлять присущее вам упорство.

Водолей

Нежелательно посещение увеселительных заведений, участие в многолюдных мероприятиях. В остальном день весьма хорош. Можно заниматься как профессиональными, так и личными делами – в обеих этих важных сферах влияние позитивных тенденций очень сильно, вы будете ощущать поддержку звезд. Удачный день для реализации творческих идей, а также планов, касающихся учебы и расширения кругозора.

Не сопротивляйтесь новым веяниям – перемены неизбежны, и в ваших силах действовать так, чтобы жалеть о них не пришлось. Не забывайте о чувстве юмора: сегодня оно пригодится вам даже на самых серьезных деловых переговорах.

Рыбы

День благоприятный, вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно, повода для волнений не возникнет. Возможно решение профессиональных проблем, преодоление трудностей, с которыми вы уже успели смириться. Умение находить общий язык с новыми знакомыми позволит вам получить массу интересных предложений и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с перспективным партнером.