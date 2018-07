Валерия получила высшую государственную награду

Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Валерии Орденом Дружбы «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность»!

