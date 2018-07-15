Валерия получила высшую государственную награду

Валерия в этом году отметила юбилей - 50 лет. К круглой дате она подошла с богатым багажом и множеством достижений.

Но одну из самых значимых наград она получила лишь на днях. Валерии вручили Орден Дружбы «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Фанаты искренне рады за свою любимицу, а недоброжелатели уверяют, что это Пригожин посодействовал.