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Ученые: женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше денег

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ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Некрасивым мужчинам приходится платить за недостатки своей внешности. По крайней мере, такой своеобразной компенсации от них ждут и требуют женщины, пишет MensCult.

К такому выводу пришли учёные из американского Университета Западного Орегона. Они показали почти 600 женщинам фотографии мужчин и спросили — за кого из них те согласились бы пойти замуж.

Оказалось, что мужчины, внешность которых женщины считали не очень привлекательной, должны были бы делать предложение с кольцом большего размера в отличие от красавчиков, пишет Daily Mail.

Интересно также, что представительницы прекрасной половины человечества, считающие себя красавицами, ждут от мужчин более внушительных и дорогих подарков, нежели серые мышки.

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