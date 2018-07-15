Ученые: женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше денег
15. июль 2018, 15:20
Некрасивым мужчинам приходится платить за недостатки своей внешности. По крайней мере, такой своеобразной компенсации от них ждут и требуют женщины, пишет MensCult.
К такому выводу пришли учёные из американского Университета Западного Орегона. Они показали почти 600 женщинам фотографии мужчин и спросили — за кого из них те согласились бы пойти замуж.
Оказалось, что мужчины, внешность которых женщины считали не очень привлекательной, должны были бы делать предложение с кольцом большего размера в отличие от красавчиков, пишет Daily Mail.
Интересно также, что представительницы прекрасной половины человечества, считающие себя красавицами, ждут от мужчин более внушительных и дорогих подарков, нежели серые мышки.