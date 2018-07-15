Ученые: женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше денег

К такому выводу пришли учёные из американского Университета Западного Орегона. Они показали почти 600 женщинам фотографии мужчин и спросили — за кого из них те согласились бы пойти замуж.

Оказалось, что мужчины, внешность которых женщины считали не очень привлекательной, должны были бы делать предложение с кольцом большего размера в отличие от красавчиков, пишет Daily Mail.