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Бородину поздравили с беременностью

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Ксения Бородина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram провокационное видео, на котором она поглаживает округлившийся живот. Ведущая добавила, что ее уже успели поздравить с беременностью, пишут Дни.ру.

Поклонники Ксении Бородиной не поверили своим глазам, когда видели один из ее снимков с отдыха. Некоторые пользователи Сети разглядели у нее округлившийся живот и тут же поспешили поздравить ее с беременностью.

Слухи в самом их зародыше подавила сама Ксения Бородина. Она опубликовала видео, на котором лежит и поглаживает заметно увеличившийся живот. Ролик кончается неожиданно – ведущая хлопает по животу и он неожиданно исчезает. "Когда тебя поздравили с беременностью, а у тебя всего лишь купальник надулся )))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраняются. – Прим. ред.)", – объяснила казус она.

Подписчики по достоинству оценили чувство юмора Ксении Бородиной. "Само рассосалось", "ой не могу", "Прикольно!!!", "Юмористка", – делились своими впечатлениями комментаторы.

Ксения замужем за дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает дочь Бородиной от первого брака Марусю и общую – Теону. "Для девочек я становлюсь лучше с каждым днем, чтобы показывать им пример. Они – моя жизнь. А в браке с Курбаном многое поменялось, например, мое мировоззрение и взгляды на отношения. Я благодарна ему за это", – призналась Бородина

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