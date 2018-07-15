Бородину поздравили с беременностью

Поклонники Ксении Бородиной не поверили своим глазам, когда видели один из ее снимков с отдыха. Некоторые пользователи Сети разглядели у нее округлившийся живот и тут же поспешили поздравить ее с беременностью.

Слухи в самом их зародыше подавила сама Ксения Бородина. Она опубликовала видео, на котором лежит и поглаживает заметно увеличившийся живот. Ролик кончается неожиданно – ведущая хлопает по животу и он неожиданно исчезает. "Когда тебя поздравили с беременностью, а у тебя всего лишь купальник надулся )))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраняются. – Прим. ред.)", – объяснила казус она.

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Jul 14, 2018 at 6:18am PDT

Подписчики по достоинству оценили чувство юмора Ксении Бородиной. "Само рассосалось", "ой не могу", "Прикольно!!!", "Юмористка", – делились своими впечатлениями комментаторы.

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Jul 14, 2018 at 3:01am PDT