Благоприятный день для восстановления деловых и личных отношений

Восстанавливаются старые деловые и личные отношения, находят друг друга люди, которые некогда были связаны тесными узами.

Нежелательно посещение светских мероприятий, участие в общественных собраниях, митингах, политических дебатах. Звезды сегодня покровительствуют тем, кто способен взглянуть на жизнь философски и старается управлять своими эмоциями, чтобы уберечь себя и близких от неприятных переживаний.

Овен

Благоприятные тенденции весьма сильны, но Овны встречают этот день в мрачном настроении, и едва ли кто-то сможет их развеселить. Ваша задача – не искать виновника своих мнимых несчастий; сосредоточьтесь на том, чтобы не множить проблемы и не создавать своими ошибками плодородной почвы для новых трудностей.

Безусловным плюсом этого дня можно считать стабильность романтических и семейных отношений: понимание, с которым отнесутся к вам близкие люди, сегодня будет очень кстати. Постарайтесь не требовать невозможного ни от себя, ни от тех, кто рядом – пусть день будет не слишком интересным и увлекательным, но и действительно сложным его едва ли можно назвать.

Телец

Очень хороший день для тех, чьи основные интересы лежат в профессиональной сфере. Рабочие проблемы решаются легко, Тельцы демонстрируют свои лучшие качества, а их успехи не остаются незамеченными. Можно рассчитывать на повышение по службе или получения предложений, касающихся смены места работы. Помните, что сегодня нежелательно пробовать свои силы в новой сфере, лучше идти по проторенной тропе.

Финансовая ситуация нестабильна. Близкие едва ли разделят вашу точку зрения на планирование бюджета, что может стать причиной серьезных разногласий. У влюбленных, не ведущих совместного хозяйства, едва ли возникнут поводы для взаимного недовольства, но и они заметят тучки на небосклоне отношений.

Близнецы

День можно было бы назвать нейтральным, если бы не достаточно сильное влияние негативных тенденций в сфере романтических отношений. К сожалению, сегодня Близнецы склонны искать в любимом человеке причину всех своих бед, и такое отношение порой подталкивает их к совершенно необоснованным выводам. Постарайтесь успокоиться и не спешить с принятием решений. Чем более терпеливы вы сегодня будете с близкими, тем больше снисходительности они проявят к вашим слабостям.

В профессиональной сфере можно достичь больших успехов, если полагаться на проверенных союзников и давних единомышленников. Нежелательно экспериментировать, браться за сомнительные проекты.

Рак

Раков ожидает вполне благоприятный день, правда, несколько омраченный снижением жизненного тонуса. Важно избегать перегрузок, не предъявлять к себе слишком высоких требований – выбрав такую линию поведения, вы вскоре поймете, что преувеличили важность многих существующих проблем. Усердно работая, вы добьетесь больших успехов, сотрудничество с давними партнерами будет плодотворным, наладятся отношения с коллегами и руководством.