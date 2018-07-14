Галерея: эстонские журналисты заглянули на самую опасную и тусовочную улицу Петербурга ночью. Такого они не ожидали!

Думская улица - это средоточие ночной жизни Петербурга. На относительно небольшом пространстве находится больше десятка всевозможных баров и клубов.

Очевидно, у этой улицы много поклонников и постоянных клиентов: если ищешь информацию о ночной жизни Петербурга, каждый второй сайт предлагает посетить Думскую улицу.

Но, как и всегда, не все так просто. Например, на сайте TripAdvisor есть как минимум один пользователь, который явно не одобряет то, что происходит на Думской - его пост начинается словами: "Любыми способами избегайте Думской..."

В своем посте автор пишет о том, что такого типа вечеринки не для европейцев. По его словам, в дешевых барах обслуживание оставляет желать лучшего, а туалеты просто ужасны... (Звучит так, будто речь идет о большинстве эстонских заведений).

И все же, по его словам, самое ужасное на Думской - охранники у дверей баров. Они ведут себя нахально, невежливо, пропускают или не пропускают людей внутрь опираясь на внешность, демонстрируя таким образом свою власть. В своей публикации автор описывает их как настоящих болванов.

Совершенно разных постов в Интернете о Думской улице полным-полно. Почитав некоторые из них, портал Elu24 отправился на Думскую улицу. Довольно быстро стало понятно, что там происходит. На Думской за короткий промежуток времени можно увидеть все: плачущую девушку без телефона, разбалованных несовершеннолетних или тех, кому едва стукнуло 18, и особенно жестких охранников.

Действительно, народу там много. Также очевидным становится то, что охранники стоят около входов в каждый бар и просматривают всех проходящих мимо людей - выискивают потенциальных клиентов. Кажется, будто отношение к клиентам зависит от самого клиента и от степени его опьянения.