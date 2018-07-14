Двойной экстаз: «Футбольное» порно стало популярнее в дни ЧМ-2018

Пик популярности порно с участием актёров в образе болельщиков, спортсменов или просто с футбольной атрибутикой пришёлся на 18–20 июня. Тогда количество запросов только по двум по ключевым словам — "футбол" и "соккер" — выросло в 2,7 раза. А в целом за весь период чемпионата частота запроса увеличилась почти на 120 процентов.

Вместе с тем с началом ЧМ-2018 аналитики зафиксировали падение просмотров ролик для взрослых в других категориях. Ниже всего показатели опускались в дни матчей группового этапа.

Так, ради футбола от порно отказались болельщики из Сенегала, Ирана, Исландии, Хорватии и Марокко. Трафик из этих стран уменьшился почти на 50 процентов. Интерес россиян к порно во время домашнего чемпионата почти не изменился, упав всего на шесть процентов.