Двойной экстаз: «Футбольное» порно стало популярнее в дни ЧМ-2018

Посетители порносайтов с началом чемпионата мира по футболу стали в два раза чаще смотреть видео для взрослых на футбольную тематику. Такую закономерность выявили аналитики PornHub, пишет Лайф.
Пик популярности порно с участием актёров в образе болельщиков, спортсменов или просто с футбольной атрибутикой пришёлся на 18–20 июня. Тогда количество запросов только по двум по ключевым словам — "футбол" и "соккер" — выросло в 2,7 раза. А в целом за весь период чемпионата частота запроса увеличилась почти на 120 процентов.
Вместе с тем с началом ЧМ-2018 аналитики зафиксировали падение просмотров ролик для взрослых в других категориях. Ниже всего показатели опускались в дни матчей группового этапа.
Так, ради футбола от порно отказались болельщики из Сенегала, Ирана, Исландии, Хорватии и Марокко. Трафик из этих стран уменьшился почти на 50 процентов. Интерес россиян к порно во время домашнего чемпионата почти не изменился, упав всего на шесть процентов.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и проходил в 11 городах России. Финал мундиаля состоится в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. За первое место сразятся Хорватия и Франция.