Фотоновость: сексуальная Настя Каменских уже прогуливается по старому Таллинну

Перед концертом певица набирается сил и энергии, гуляя по старому Таллинну и выставляя в Instagram свежие снимки. Еще вчера Каменских делилась с подписчиками снимками, сделанными в США. Перелет, по всей видимости, в эстонскую столицу для украинской суперзвезды был долгим.