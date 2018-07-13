Пт, 13.07.2018
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  • Фотоновость: сексуальная Настя Каменских уже прогуливается по старому Таллинну

Фотоновость: сексуальная Настя Каменских уже прогуливается по старому Таллинну

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Настя Каменских

ФОТО: Alex Yaro

Сегодня в ночном клубе CatHouse Concert Hall состоится первый сольный концерт Насти Каменских в Эстонии. До этого артистка выступала здесь в дуэте с Потапом. 

Перед концертом певица набирается сил и энергии, гуляя по старому Таллинну и выставляя в Instagram свежие снимки. Еще вчера Каменских делилась с подписчиками снимками, сделанными в США. Перелет, по всей видимости, в эстонскую столицу для украинской суперзвезды был долгим. 

А вы сможете угадать, где гуляет артистка в Таллинне?

 

#tallinn 😘

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

 

#tallinn 😍

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

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