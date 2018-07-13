Фотоновость: сексуальная Настя Каменских уже прогуливается по старому Таллинну
13. июль 2018, 17:06
Сегодня в ночном клубе CatHouse Concert Hall состоится первый сольный концерт Насти Каменских в Эстонии. До этого артистка выступала здесь в дуэте с Потапом.
Перед концертом певица набирается сил и энергии, гуляя по старому Таллинну и выставляя в Instagram свежие снимки. Еще вчера Каменских делилась с подписчиками снимками, сделанными в США. Перелет, по всей видимости, в эстонскую столицу для украинской суперзвезды был долгим.
А вы сможете угадать, где гуляет артистка в Таллинне?