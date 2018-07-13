Гороскоп самых пьющих знаков Зодиака

7 место – Рак

Алкоголь делает Рака еще эмоциональнее чем обычно. Выпить этот знак любит, особенно с изысканными закусками. Но не в шумной компании, а наедине с близким другом. Он любит пофилософствовать под рюмашку-другую, пороптать на судьбу, а после нескольких бутылок начинает откровенно ныть. Хобби пьяного Рака – звонки бывшим возлюбленным. На следующий день эти "водные" ребята жалеют о выпитом. Клянутся больше не пить. Совсем. Ни за что на свете! И иногда держат слово.

6 место – Водолеи

Пьяный и трезвый Водолей едва различим. Он всегда полон оригинальных идей. Не знает сколько денег в кармане и который час. Кажется, даже дорогу домой не помнит. Водолей побаивается алкоголя, так как не ведает, что отчебучит под его воздействием в очередной раз. Но совсем отказаться от спиртного этому знаку сложно, так как атмосфера "алкогольной тусовки" манит его. Веселье и непринужденное общение – стихия Водолея. Хоть утром ожидает страшное похмелье и отсутствие денег.

5 место – Стрелец

Стрельцы – самые шумные пьяницы. Алкоголь любят искренне, пьют без повода, под градусом начинают высказывать окружающим все, что думают. Поют песни, рассказывают длинные тосты, клянутся близким в любви и тут же оскорбляют. Могут пить очень много без вреда для здоровья, и настойчиво спаивают других людей.

Предпочитают заказывать самые экзотические коктейли. Их привлекают неизвестные заграничные названия, ингредиенты, которые сложно выговорить. Пьяный Стрелец может сесть в первый попавшийся поезд или самолет и протрезветь уже в другой стране.

4 место – Рыбы

Этот водный знак абсолютно не умеет пить. Минимальная доза спиртного уносит Рыб в мир фантазий. Под градусом они совершают глупости, порой опасные для их жизни. Алкоголь притягивает Рыб со страшной силой. Стоит начать с дегустации элитных напитков, как они уже мешают все подряд и побольше. Остановиться в употреблении алкоголя Рыбам очень сложно.

3 место – Овен

Трезвый Овен полон смелости и решительности. Пьяный представитель этого огненного знака – настоящий сорвиголова. Его тянет на любое геройство. Он буквально "взрывается" от выпитого спиртного. Пьянеет стремительно, самообладание теряет еще быстрее. Под градусом может прыгнуть и в огонь, и в воду, попытаться летать и пробивать лбом стены. Пьяные Овны нередко травмируют себя и других. Поэтому со временем друзья начинают избегать попоек с этими бойкими ребятами. От одиночества этот "пламенный" знак очень страдает, и еще больше попадает под влияние пагубной привычки.

Овны предпочитают серьезные напитки – виски и коньяк. Не пренебрегают и водкой. Чем сильнее и крепче выпитое, тем увереннее они себя чувствуют.

2 место – Близнецы

У Близнецов очень много друзей, и все зовут их на алкогольные вечеринки. Эти веселые озорники знают тысячи тостов, могут танцевать без музыки, смеяться без шуток, устраивать забавные конкурсы и пить самые "гремучие смеси". Они способны употреблять алкоголь стоя, сидя, лежа и вверх ногами. После нескольких рюмок Близнецы теряют голову. Танцуют, обнимаются и флиртуют со всеми подряд.

Двойственная натура этого знака во многом виновата в его пьянстве. Даже если Близнецы не нашли с кем упиться, всегда можно воспользоваться "раздвоением личности" этого созвездия. Близнец сам себе отличный собутыльник и интересная компания.

1 место – Скорпион