Теперь точно умер! Гуф выпустил рекламное видео для онлайн-казино

Алексей Долматов, больше известный как рэпер Гуф, принял участие в съёмках клипа для многим известного онлайн-казино. И если раньше у фанатов могли возникать сомнения насчёт подобного сотрудничества, то теперь рэпер подтвердил всё сам, пишет Лайф.
Ролик почему-то залит на канал в качестве 360p и с подписью: "Видео содержит прямую рекламу или продакт-плейсмент". Как и в любом классическом рэперском клипе, здесь красивые девушки, парящие денежные купюры, а ещё парни будто из 90-х.
Давние фанаты исполнителя уже привыкли к тому, что Гуф периодически "умирает" — всему виной утка о его гибели, которую запустили в 2011 году. Но теперь, кажется, он "погиб" немного по-другому, и поклонники по-настоящему расстроены.
"Лучший трек Алексея за последние лет 5"; "Да-а-а, совсем с баблом у Гуфа проблемы. Ты ещё стрим и донаты запусти"; "360p — серьёзно ?"; "Вот и настало время отписки от Гуфа".