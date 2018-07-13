Теперь точно умер! Гуф выпустил рекламное видео для онлайн-казино

Ролик почему-то залит на канал в качестве 360p и с подписью: "Видео содержит прямую рекламу или продакт-плейсмент". Как и в любом классическом рэперском клипе, здесь красивые девушки, парящие денежные купюры, а ещё парни будто из 90-х.

A post shared by @therealguf on Jul 12, 2018 at 2:14pm PDT

Давние фанаты исполнителя уже привыкли к тому, что Гуф периодически "умирает" — всему виной утка о его гибели, которую запустили в 2011 году. Но теперь, кажется, он "погиб" немного по-другому, и поклонники по-настоящему расстроены.