Смотри: опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой

Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме, пишут Dni.ru.
В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию. Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики, является ее отцом. Папа и дочь плещутся в реке. Примечательно, что Курникова абсолютно голая. "Счастливое детство", – таким хештегом сопроводила девушка кадр.
Фото произвело настоящий фурор у поклонников теннисистки. За несколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев на разных языках.
"Папина любимица и красотуля", "Ляпота!", "Почти не изменилась", "Красота, летние каникулы! Такая ностальгия... Картошку уже посадили, теперь можно отдыхать на природу и на шашлыки. Так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейн больше, чем это озеро, но, думаю, внутри ты все та же маленькая Анюта", "Безтрусая команда", - писали русскоязычные пользователи Сети.
Отметим, что в конце 2017 года Анна сама стала матерью, поэтому в соцсетях спортсменки появилось множество фотографий с детьми. Теннисистка родила певцу Энрике Иглесиасу двойню – сына Николаса и дочь Люси.