Смотри: опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой

В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию. Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики, является ее отцом. Папа и дочь плещутся в реке. Примечательно, что Курникова абсолютно голая. "Счастливое детство", – таким хештегом сопроводила девушка кадр.

Фото произвело настоящий фурор у поклонников теннисистки. За несколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев на разных языках.

"Папина любимица и красотуля", "Ляпота!", "Почти не изменилась", "Красота, летние каникулы! Такая ностальгия... Картошку уже посадили, теперь можно отдыхать на природу и на шашлыки. Так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейн больше, чем это озеро, но, думаю, внутри ты все та же маленькая Анюта", "Безтрусая команда", - писали русскоязычные пользователи Сети.