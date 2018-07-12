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  • Смотри: опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой

Смотри: опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой

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Анна Курникова

ФОТО: Scanpix

Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме, пишут Dni.ru.

В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию. Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики, является ее отцом. Папа и дочь плещутся в реке. Примечательно, что Курникова абсолютно голая. "Счастливое детство", – таким хештегом сопроводила девушка кадр.

Фото произвело настоящий фурор у поклонников теннисистки. За несколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев на разных языках.

"Папина любимица и красотуля", "Ляпота!", "Почти не изменилась", "Красота, летние каникулы! Такая ностальгия... Картошку уже посадили, теперь можно отдыхать на природу и на шашлыки. Так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейн больше, чем это озеро, но, думаю, внутри ты все та же маленькая Анюта", "Безтрусая команда", - писали русскоязычные пользователи Сети.

 

#tbt #summerhappiness #лето #дача #счастливоедетство 👨‍👧

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Отметим, что в конце 2017 года Анна сама стала матерью, поэтому в соцсетях спортсменки появилось множество фотографий с детьми. Теннисистка родила певцу Энрике Иглесиасу двойню – сына Николаса и дочь Люси.

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