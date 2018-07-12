К каким опасностям готовиться знакам Зодиака в эту пятницу, 13-го?

Пятница, 13-е — это довольно опасный день, в который действует множество негативных примет. В астрологическом смысле этот день тоже будет весьма опасным, потому что 13 июля произойдет солнечное затмение, пишет Cluber.com.ua.

Если грядущая пятница 13 будет для вас насыщенным днем, то не упустите возможность воспользоваться заговорами на удачу перед важным событием. Они помогут вам минимизировать шанс разочарования в любви, ссоры в семье или срыва важной финансовой сделки.

Опасность Новолуния в пятницу, 13

В этот день будет Новолуние в Знаке Рака. Новая Луна в таком положении препятствует творческому самовыражению. Это значит, что 13 июля наибольшее количество проблем в работе, связанной с креативом, ожидает Рыб, Дев, Скорпионов, Весов и Водолеев. Представители этих Знаков чаще остальных полагаются на силу своего ума, нестандартного мышления и интуиции. Если в этом списке есть ваш Знак, то постарайтесь не доверять шестому чувству 13 июля. Обратитесь за помощью к проверенным людям и собственной мудрости.

Новая Луна — это время для отдыха, поэтому в такую опасную пятницу лучше не переутомляться лишний раз. Попробуйте перенести все важные дела на другое время, чтобы не подвергать опасности себя и свое будущее. Это касается и любви, и деловой сферы.

Для каких знаков опасен этот день

Пятница 13 представляет наибольшую опасность для представителей Огненных Знаков Зодиака. Согласно представлениям людей об этом дне с точки зрения примет и многовековых наблюдений, вспыльчивым натурам типа Львов, Стрельцов и Овнов, лучше оставаться в тени. В этот стоит позволить себе отдохнуть от важных дел. Если у вас не будет такой возможности и обстоятельства сами затянут вас в какие-то передряги, то воспользуйтесь мощным заговором от невезения и проблем.

Не повезти может также тем знакам, которые склонны к суевериям — Весам, Скорпионам, Близнецам и Козерогам. Этим людям лучше не накручивать себя и не погружаться в негатив, ведь, как известно, мысли могут притягивать соответствующие события.

Солнечное затмение 13 июля

Усугубит ситуацию солнечное затмение, которое по удивительному совпадению, тоже произойдет в Знаке Рака. В такой день будет страдать ваша индивидуальность, может появиться желание побыть в одиночестве. Наиболее остро проблемы солнечного затмения отразятся на Раках, Близнецах, Овнах, Водолеях, Стрельцах и Львах. Представители этих созвездий хуже всего переживают дни, когда не получается окружить себя приятными людьми.

Это затмение будет не самым негативным из всех возможных, потому что Луна пройдет лишь по краю солнечного диска. У каждого из нас будет возможность преодолеть локальные проблемы этого дня. Страхи и комплексы могут создать проблемы представителям Земной стихии. Для Воздушных Знаков особую опасность будет представлять ложь и притворство. Огненным Знака астрологи советуют абстрагироваться от желания делать все только ради себя, а Знакам стихии Воды эксперты рекомендуют избавиться от стереотипного мышления.