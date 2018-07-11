Ученые рассказывают о десяти преимуществах для здоровья, которые дает вам сон рядом с любимым человеком

Нравится ли вам засыпать рядом с любимым человеком? Если да, то знайте - это не только приятно, но и очень полезно. Есть целых 10 причин, по которым вам стоит каждый вечер засыпать в обнимку с вашим возлюбленным или возлюбленной.
1. Это помогает вам быстрее засыпать
Ну как, знакомая ситуация? Вы лежите наедине с собою в пустой кровати, и ваш разум начинает блуждать вокруг да около, думая о чем угодно, только не о том, о чем нужно. Ваш мозг, вместо того, чтобы уснуть, пробуждается, и в вашу голову лезут непрошеные мысли. И чем дольше это продолжается, тем труднее вам становится уснуть, и тем больше это вас раздражает. Но когда вы ложитесь в постель с кем-то, кого вы любите, вы, напротив, расслабляетесь, потому что это вызывает у вас чувство безопасности. Ну а когда ваше тело расслаблено, вы можете заснуть всего за несколько минут, пишет Cluber.com.ua.
2. Это снижает уровень вашего стресса
Эксперт Андреа Петерсен в своей статье, опубликованной в «Wall Street Journal», пишет, что когда вы проводите достаточно времени в постели с кем-то, кто вам не безразличен, это понижает уровень кортизола в организме. А еще это способствует выработке окситоцина, также известного, как «гормон любви», ослабляющего тревожность. Когда ваш уровень стресса понижается, вместе с ним снижается и риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака и других серьезных хронических заболеваний.
3. Это ослабляет воспалительные процессы в вашем теле
Кроме того, Петерсен пишен, что сон с любимым человеком уменьшает не только уровень стресса в вашем организме, но и уровень цитокинеза. Цитокинез — именно тот процесс, которые вызывает в вашем теле болезненные воспалительные процессы. А теплое и любимое тело в вашей постели избавляет вас от этой проблемы. Действительно, зачем вам обезболивающее, когда у вас есть «обнимашкотерапия»?
4. Это понижает ваше кровяное давление
Исследователи из Университета Северной Калифорнии провели эксперимент по исследованию связи сна и интимной близости. Участвовавших в исследовании 59 женщин просили вносить в дневник все объятия и поцелуи, полученные ими от своих партнеров. Проанализировав их уровень окситоцина в крови и проверив давление, исследователи выяснили, что женщины, чей уровень окситоцина в крови оказался самым высоким, отличались и самым низким давлением крови. Похоже, этот гормон, помимо всего прочего, еще и работает, как естественное сосудорасширяющее средство, не дающее сосудам сужаться, соответственно не давая повышаться давлению. Доктор Дэвид Гамильтон, автор книги «Почему доброта полезна», утверждает, что интимный контакт вполне способен облегчить состояние многих людей, страдающих от повышенного давления.
5. Это создает идеальные условия для сна
Во время сна температура вашего тела начинает падать. Когда ваш тело испытывает холод, оно может пробудить вас ото сна… но тепло любимого человека, спящего рядом, предотвращает это, помогая вам почувствовать себя в тепле и безопасности. Как считает Натали Датович из Национального фонда сна, особенно теплое ощущение люди испытывают, накрывшись во время сна одним одеялом. Это очень приятно, когда ваше тело во время сна испытывает правильное сочетание тепла и холода, разве не так?
6. Это делает ваш сон глубже, и наполняет вас энергией
Когда рядом с вами любимый человек, и из-за этого ваши условия для сна просто-таки идеальны, вы замечательно высыпаетесь. А когда вы высыпаетесь, вы ни за что не проснетесь с больной головой, или в плохом настроении. Вместо этого вы будете смотреть в начавшийся день с оптимизмом. Ваш разум будет чище, мысли — яснее и позитивнее. И это здорово!
7. Это улучшает вашу иммунную систему
Когда вы постоянно делите свою постель с вашей «второй половинкой», это довольно часто приводит к сексу, что, в свою очередь, укрепляет вашу иммунную систему. Как считают эксперты из Университета Уилкса в Пенсильвании, иммунная система пар, чаще занимающихся сексом, с куда большей вероятностью отразит атаку вирусов гриппа или простуды, так как секс способствует выбросу в кровь большего количества антител, сражающихся с болезнями.
8. Это замедляет ваше старение
Шотландский нейропсихолог Дэвид Уикс в своей книге «Секреты супермолодых» утверждает, что разделяя свою постель с кем-то, кого вы любите, регулярно обнимаете и занимаетесь сексом, может помочь вам выглядеть лет на десять моложе. Кроме того, когда ваш уровень стресса становится ниже, ваше тело даже чувствует себя более молодым.
9. Вы входите в резонанс с вашим партнером
Пары, ложащиеся спать в одно и то же время (и просыпающиеся в одно и то же время) отличаются тем, что их «внутренние часы» входят в резонанс друг с другом. Они помогают друг другу следить за своевременностью встреч, помнить о памятных датах, и не забывать о важном. В соответствии с результатами исследования, опубликованными в Журнале семейной терапии, эта синхронность показывает, насколько семейные пары счастливы в своих отношениях.
10. Физическая близость во время сна улучшает ваши отношения
Одно из исследований, проведенных Университетом Хертфордшира, изучало эффект физического контакта во время сна среди 1000 пар. В итоге они выяснили, что те, кто во время сна находятся на расстоянии 2,5 сантиметров друг от друга (что означает, что они лежат в постели, обнявшись, или по меньшей мере близко друг от друга), как правило, отличаются сильной близостью и в других сферах личных отношений. И по меньшей мере 86.5 пар, участвовавших в исследовании, спали именно в этой позиции.
Несколько мыслей напоследок
Преимущества того, что вы спите рядом с любимым человеком, намного превышают недостатки, особенно когда дело доходит до вашего здоровья и благополучия. Кроме того, когда у вас действительно хорошие отношения, видеть любимое лицо первым делом поутру… это ни с чем не сравнится, ведь так?