Ученые рассказывают о десяти преимуществах для здоровья, которые дает вам сон рядом с любимым человеком

6. Это делает ваш сон глубже, и наполняет вас энергией

Когда рядом с вами любимый человек, и из-за этого ваши условия для сна просто-таки идеальны, вы замечательно высыпаетесь. А когда вы высыпаетесь, вы ни за что не проснетесь с больной головой, или в плохом настроении. Вместо этого вы будете смотреть в начавшийся день с оптимизмом. Ваш разум будет чище, мысли — яснее и позитивнее. И это здорово!

7. Это улучшает вашу иммунную систему

Когда вы постоянно делите свою постель с вашей «второй половинкой», это довольно часто приводит к сексу, что, в свою очередь, укрепляет вашу иммунную систему. Как считают эксперты из Университета Уилкса в Пенсильвании, иммунная система пар, чаще занимающихся сексом, с куда большей вероятностью отразит атаку вирусов гриппа или простуды, так как секс способствует выбросу в кровь большего количества антител, сражающихся с болезнями.

8. Это замедляет ваше старение

Шотландский нейропсихолог Дэвид Уикс в своей книге «Секреты супермолодых» утверждает, что разделяя свою постель с кем-то, кого вы любите, регулярно обнимаете и занимаетесь сексом, может помочь вам выглядеть лет на десять моложе. Кроме того, когда ваш уровень стресса становится ниже, ваше тело даже чувствует себя более молодым.

9. Вы входите в резонанс с вашим партнером

Пары, ложащиеся спать в одно и то же время (и просыпающиеся в одно и то же время) отличаются тем, что их «внутренние часы» входят в резонанс друг с другом. Они помогают друг другу следить за своевременностью встреч, помнить о памятных датах, и не забывать о важном. В соответствии с результатами исследования, опубликованными в Журнале семейной терапии, эта синхронность показывает, насколько семейные пары счастливы в своих отношениях.

10. Физическая близость во время сна улучшает ваши отношения

Одно из исследований, проведенных Университетом Хертфордшира, изучало эффект физического контакта во время сна среди 1000 пар. В итоге они выяснили, что те, кто во время сна находятся на расстоянии 2,5 сантиметров друг от друга (что означает, что они лежат в постели, обнявшись, или по меньшей мере близко друг от друга), как правило, отличаются сильной близостью и в других сферах личных отношений. И по меньшей мере 86.5 пар, участвовавших в исследовании, спали именно в этой позиции.

Несколько мыслей напоследок