25-летний Аарон не смог пережить смерть своей возлюбленной модели. Он оставил в Instagram последнее послание перед смертью...

Тело покойного Аарона Армстронга нашли вчера, во вторник, спустя всего несколько недель после предполагаемого самоубийства его девушки Софи Градон.

25-летний Аарон, который нашел труп своей возлюбленной, в понедельник посвятил целый пост в Instagram этой девушке. «Я хочу каждый день заботиться о тебе, я очень по тебе скучаю, Софи. Ни одна минута не проходит без воспоминаний твоей чудесной улыбки перед моими глазами. Все дни, проведенные вместе с тобой, были великолепными, я хочу их вернуть. Я люблю тебя, принцесса!» - написал Аарон в публикации.

Пожелавший остаться анонимный близкий к семье источник сказал The Sun: «Мы обезоружены. Наши сердца разбиты».

Власти подтвердили, что во вторник они получили вызов по улице Блитти, графство Нортамберленд, где и нашли тело 25-летнего парня Аарона Армстронга. Полиция не нашла рядом с мужчиной ничего, что могло бы указывать на насильственную смерть.