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  • 25-летний Аарон не смог пережить смерть своей возлюбленной модели. Он оставил в Instagram последнее послание перед смертью...

25-летний Аарон не смог пережить смерть своей возлюбленной модели. Он оставил в Instagram последнее послание перед смертью...

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Аарон Армстронг и Софи Градон

ФОТО: Aaron Armstrong/ Facebook

Бойфренд прославившийся благодаря телешоу «Остров любви» Софи Градон найден мертвым спустя примерно полмесяца после смерти самой красавицы. За день до того, как труп мужчины был найден, парень оставил в Instagram душераздирающее послание. 

Тело покойного Аарона Армстронга нашли вчера, во вторник, спустя всего несколько недель после предполагаемого самоубийства его девушки Софи Градон. 

25-летний Аарон, который нашел труп своей возлюбленной, в понедельник посвятил целый пост в Instagram этой девушке. «Я хочу каждый день заботиться о тебе, я очень по тебе скучаю, Софи. Ни одна минута не проходит без воспоминаний твоей чудесной улыбки перед моими глазами. Все дни, проведенные вместе с тобой, были великолепными, я хочу их вернуть. Я люблю тебя, принцесса!» - написал Аарон в публикации. 

Пожелавший остаться анонимный близкий к семье источник сказал The Sun: «Мы обезоружены. Наши сердца разбиты». 

Власти подтвердили, что во вторник они получили вызов по улице Блитти, графство Нортамберленд, где и нашли тело 25-летнего парня Аарона Армстронга. Полиция не нашла рядом с мужчиной ничего, что могло бы указывать на насильственную смерть. 

Софи Градон, известную на Туманном Альбионе модель и участницу популярного шоу «Остров Любви», несколько недель назад нашли мертвой. Подробности гибели девушки, в 2009 году ставшей обладательницей титула «Мисс Великобритания», не сообщаются, известно только, что нашел тело бойфренд актрисы Аарон Армстронг. Она проживала в городе Медберн (графство Нортамберленд), ей было 32 года.

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