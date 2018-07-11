Что происходит? Эстонские и мировые звезды массово отказываются выступать в Тарту

Швейцарская группа Mozart Heros написала в Facebook, что отказывается от выступления в Тарту. Фанаты американской группы Exit Eden тоже утверждают, что выступление коллектива на фестивале в Тарту отменено. Также в гастрольном графике Тарьи Турунен больше нет этого концерта. Теперь отказались и местные артисты, пишет Elu24.
Организаторы фестиваля Rock in Tartu держат купивших билеты в неведении и до сих пор не поступило официального сообщения об отмене фестиваля. Единственным концертом, который на фестивале точно состоится, - выступление ансамбля Must Hunt.
Группа Mozart Heros написала, что они очень хотят выступить в Эстонии. «На сегодняшний день мы не смогли подписать договоры и вся коммуникация мероприятия была очень сложной. Из-за этой неразберихи мы решили отменить свой концерт в Эстонии», - описывает коллектив группы в Facebook.
Подобные посты появились и на страницах других коллективов.