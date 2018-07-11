Что происходит? Эстонские и мировые звезды массово отказываются выступать в Тарту

Швейцарская группа Mozart Heros написала в Facebook, что отказывается от выступления в Тарту. Фанаты американской группы Exit Eden тоже утверждают, что выступление коллектива на фестивале в Тарту отменено. Также в гастрольном графике Тарьи Турунен больше нет этого концерта. Теперь отказались и местные артисты, пишет Elu24.