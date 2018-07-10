69-летний Панкратов-Черный получил тяжелую травму

Актер признался, что всему виной плотный рабочий график. "Сейчас пишется продолжение сериала "По законам военного времени" (у него высокие рейтинги), где я в той же роли – шофер, который возит главных героев", – рассказал он.

В процессе съемки одной из сцен Панкратов-Черный умудрился сломать два ребра. Это произошло, когда актер падал между взрывами, передает "Антенна-Телесемь". При этом Александр Васильевич и не думал брать больничный. "Простаивать нельзя, кинопроизводство – дорогое удовольствие", – пояснил Панкратов-Черный.

Артист поспешил поделиться с поклонниками и хорошей новостью. Он поведал о досъемках детективного сериала "Динозавр". "Такая чехарда была с этим проектом, его сейчас делает уже третий режиссер. Деньги заканчивались, но вот нашлись недавно. Про другие проекты не буду говорить – я суеверный", – отметил он.