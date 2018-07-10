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  • Беременна или троллит? Фанаты обсуждают странное поведение Бейонсе на концерте

Беременна или троллит? Фанаты обсуждают странное поведение Бейонсе на концерте

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ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Поклонники американской певицы Бейонсе заподозрили, что звезда снова беременна. И дело не только в округлившихся формах певицы, но и в её провокационном поведении на концерте в Мельбурне, пишет Лайф.

Видео с концерта появилось в "Твиттере", и запись моментально стала вирусной, собрав 200 тысяч просмотров за сутки.

Пользователи погрузились в размышления: нет ли в танце Бейонсе тайного смысла? Ведь о своей первой беременности певица сообщила похожими движениями.

Впрочем, однозначного ответа на вопрос "Беременна ли Бейонсе?" до сих пор нет. Певица так не любит посвящать общественность в детали своей личной жизни, что в её "инстаграме" до сих пор нет фотографий близнецов, которые появились на свет ещё прошлым летом.

"Как Бейонсе может быть беременной, если мы даже не знаем, являются ли её близнецы реальными или плодом нашего коллективного воображения", - написал один из пользователей "Твиттера".

А недавно на странице певицы появилось фото с алкогольным напитком, что окончательно запутало фанатов. Впрочем, это наверняка входило в планы Бейонсе.

ФОТО: Instagram / Instagram

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