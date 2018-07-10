Алла Пугачева: «Не понимаю, как мне так повезло с мужем»

Впервые за долгое время Алла Борисовна решилась на откровенное интервью. В беседе с Олегом Меньшиковым певица призналась, что спит с Максимом Галкиным в разных комнатах. По словам примадонны, она считает пародиста идеальным мужем, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, пишет СтарХит.
На песнях Аллы Пугачевой выросло не одно поколение, а ее хиты до сих пор звучат едва ли не в каждом доме. Интерес к примадонне не стих даже когда она решила уйти со сцены, оттого она столько лет ставит финальную точку, но снова и снова возвращается.
Алла Борисовна не ездит на гастроли, чаще выступая на частных корпоративах или государственных мероприятиях, не устраивает встречи с поклонниками и не дает интервью. Исключение 69-летняя звезда сделала лишь для давнего друга Олега Меньшикова, в разговоре с которым впервые за долгое время рассказала не только о творчестве, но и о личной жизни.
Семья певицы – супруг Максим Галкин и двое детей, четырехлетние Гарри и Лиза, ведут практически затворнический образ жизни в подмосковной деревне Грязь. Именно там в 2010 году пародист закончил строительство настоящего замка, выполненного в готическом стиле – его детская мечта.
«Макс у меня мечтатель. Он вот хотел себе в детстве замок, и когда появились деньги, решил его построить. Хотя я изначально была против. Эти гаргульи около входа пугали меня, да и сам дизайн казался странным. Но дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», – поделилась певица.
В программе «ОМ Олега Меньшикова» на YouTube-канале артистка призналась, что, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, она очень счастлива рядом с Максимом Галкиным. Хотя звезда не скрывает – накануне свадьбы она сомневалась, что сможет спокойно состариться рядом с молодым мужем.
«Я ему тогда сказала: «Макс, я смогу с тобой нормально состариться и ни о чем не переживать?». Он на меня так серьезно посмотрел и сказал, что я могу ни о чем не переживать. Я ведь впервые почувствовала себя счастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня мужья-то какие были. Один директор, другой вообще... Ну, с Филей все понятно. С Филей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколько мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его», - заявила артистка.
Для многих поклонников откровения Пугачевой стали настоящей неожиданностью. Звезда не стесняясь говорила о своих недостатках. В частности, отметила, что в юности была крайне замкнутым человеком с массой комплексов.
Не отрицает Алла Борисовна и того, что на ее будущую карьеру огромное влияние оказало строгое воспитание. По словам Примадонны, в детстве ей практически ничего не разрешали, но это положительно сказалось на дисциплине будущей звезды.
«Мне до пяти лет вообще ничего нельзя было. Однако сейчас такая система воспитания вообще не модная. Мы с Максом стараемся не давить на детей, смотреть на них, изучать характеры. Вот я на Лизу смотрю уже пятый год, и она такая артистка. Все ею так восхищаются, а я бы вообще не выставляла ее в Сети. Но тут Макс снимает, он настаивает. Но я до сих пор не понимаю, кем станет Лиза. Может она такая российская Брижит Бардо, а может будет вообще математиком, потому что она любит все эти цифры, схемы. Я пока изучаю своих детей», – рассказала Пугачева.
Сейчас Алла Борисовна старается уделять все свободное время детям и любимому мужу. Пока Пугачева не думает о полноценном возвращении на сцену, но она продолжает следить за развитием музыкальной индустрии. Так, Пугачева часто смотрит певческие конкурсы по телевидению, изучает новые тренды и слушает творения некоторых молодых исполнителей.
Несмотря на то, что звезда снизила творческие обороты, она продолжает оставаться популярной. «Люди очень странно на меня реагируют. Раньше перешептывались, потом ржали. Постоянно было такое: куда-то иду, они меня видят и ржут. А теперь мода снимать. Постоянно, куда не пойду, везде снимают», – рассказала Пугачева.
Однако Примадонна не отрицает, что когда-нибудь может вернуться. По словам артистки, ей не нравится жить на содержании у мужа, поэтому иногда она выбирается из дома на заработки. И все же сейчас Алла Борисовна больше сосредоточена на семейных делах и воспитании младших наследников.
Смотрите полное интервью: