Алла Пугачева: «Не понимаю, как мне так повезло с мужем»

На песнях Аллы Пугачевой выросло не одно поколение, а ее хиты до сих пор звучат едва ли не в каждом доме. Интерес к примадонне не стих даже когда она решила уйти со сцены, оттого она столько лет ставит финальную точку, но снова и снова возвращается.

Алла Борисовна не ездит на гастроли, чаще выступая на частных корпоративах или государственных мероприятиях, не устраивает встречи с поклонниками и не дает интервью. Исключение 69-летняя звезда сделала лишь для давнего друга Олега Меньшикова, в разговоре с которым впервые за долгое время рассказала не только о творчестве, но и о личной жизни.

Семья певицы – супруг Максим Галкин и двое детей, четырехлетние Гарри и Лиза, ведут практически затворнический образ жизни в подмосковной деревне Грязь. Именно там в 2010 году пародист закончил строительство настоящего замка, выполненного в готическом стиле – его детская мечта.

«Макс у меня мечтатель. Он вот хотел себе в детстве замок, и когда появились деньги, решил его построить. Хотя я изначально была против. Эти гаргульи около входа пугали меня, да и сам дизайн казался странным. Но дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», – поделилась певица.

В программе «ОМ Олега Меньшикова» на YouTube-канале артистка призналась, что, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, она очень счастлива рядом с Максимом Галкиным. Хотя звезда не скрывает – накануне свадьбы она сомневалась, что сможет спокойно состариться рядом с молодым мужем.

«Я ему тогда сказала: «Макс, я смогу с тобой нормально состариться и ни о чем не переживать?». Он на меня так серьезно посмотрел и сказал, что я могу ни о чем не переживать. Я ведь впервые почувствовала себя счастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня мужья-то какие были. Один директор, другой вообще... Ну, с Филей все понятно. С Филей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколько мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его», - заявила артистка.

Для многих поклонников откровения Пугачевой стали настоящей неожиданностью. Звезда не стесняясь говорила о своих недостатках. В частности, отметила, что в юности была крайне замкнутым человеком с массой комплексов.