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Голливудский актер умер перед днем рождения

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ФОТО: TALOS / Vince Flores / AFF-USA.COM / MEGA

Голливудский актёр и певец Таб Хантер скончался на 87-м году жизни, за три дня до своего дня рождения. Об этом в Facebook сообщили авторы документального фильма об артисте. По данным Daily Bulletin, причиной смерти стал сердечный приступ, пишет Лайф.

Таб Хантер, который при рождении получил имя Артур Эндрю Кельм — признанный символ маскулинности и мужественности в американском кино. Начиная с 1950 года он снялся в 76 фильмах.

Среди наиболее известных картин: "Бриолин", "Полиэстер", а также фильм "Эскадрилья "Лафайет" 1958 года. Вклад Хантера в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

В 2005 году актер открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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