Голливудский актер умер перед днем рождения

Голливудский актёр и певец Таб Хантер скончался на 87-м году жизни, за три дня до своего дня рождения. Об этом в Facebook сообщили авторы документального фильма об артисте. По данным Daily Bulletin, причиной смерти стал сердечный приступ, пишет Лайф.
Таб Хантер, который при рождении получил имя Артур Эндрю Кельм — признанный символ маскулинности и мужественности в американском кино. Начиная с 1950 года он снялся в 76 фильмах.
Среди наиболее известных картин: "Бриолин", "Полиэстер", а также фильм "Эскадрилья "Лафайет" 1958 года. Вклад Хантера в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.
В 2005 году актер открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
’50s heartthrob Tab Hunter suffers fatal heart attack at 86 https://t.co/vQfmILkX7E— Daily Bulletin (@ivdailybulletin) 9 июля 2018 г.