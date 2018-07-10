Джонни Деппа снова обвиняют в избиении

Похоже, у 55-летнего Джонни Деппа могут возникнуть проблемы с законом. Член съемочной группы фильма "Город лжи" (City of Lies) Грегг Брукс обвинил актера в нападении и подал на него в суд. По его словам, Депп «злонамеренно и сильно дважды ударил его в грудную клетку», в результате чего Брукс пострадал физически и эмоционально, пишет Сплетник.
Причиной такого поведения Деппа стало то, что Грегг позволил себе критические высказывания относительно сцены, в которой снимались друзья актера. Он утверждает, что действия Джонни, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, были преднамеренными.
«Он хотел заставить истца страдать от унижения. Алкогольное опьянение и вспыльчивость Деппа создали враждебную, оскорбительную и небезопасную рабочую среду», — говорится в судебном иске.
Брукс утверждает, что после того как он не стал подписывать отказ от подачи судебного иска, его уволили.
«Мой клиент хочет, чтобы Депп был привлечен к ответственности за свое поведение на съемочной площадке, с тем чтобы в будущем другие не оказались в такой же ситуации», — говорит адвокат Брукса Арбелла Азизян.
Представители актера эту ситуацию пока не прокомментировали.
Это далеко не первый случай, когда актера обвиняют в применении физической силы. Так, его бывшая супруга Эмбер Херд не раз утверждала, что Депп поднимал на нее руку, и в качестве доказательства делилась снимками, на которых были видны следы побоев на ее теле.