Джонни Деппа снова обвиняют в избиении

Причиной такого поведения Деппа стало то, что Грегг позволил себе критические высказывания относительно сцены, в которой снимались друзья актера. Он утверждает, что действия Джонни, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, были преднамеренными.

«Он хотел заставить истца страдать от унижения. Алкогольное опьянение и вспыльчивость Деппа создали враждебную, оскорбительную и небезопасную рабочую среду», — говорится в судебном иске.

Брукс утверждает, что после того как он не стал подписывать отказ от подачи судебного иска, его уволили.

«Мой клиент хочет, чтобы Депп был привлечен к ответственности за свое поведение на съемочной площадке, с тем чтобы в будущем другие не оказались в такой же ситуации», — говорит адвокат Брукса Арбелла Азизян.

Представители актера эту ситуацию пока не прокомментировали.