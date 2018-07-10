Видео: охотнику за привидениями стало плохо, когда он увидел в шахте злого духа

Охотник за привидениями столкнулся лицом к лицу с призраком, у которого была настолько сильная энергетика, что у мужчины начала кружиться голова, после чего его вырвало. 38-летний Хавьер Хантер спустился под землю, узнав о беспокойных душах шахтёров, которые погибли под завалами. По словам местных, они продолжают добывать ископаемые даже после смерти. Шахта также использовалась ведьмами, которые проводили здесь свои ритуалы, сообщает Mirror.

Хавьер, заинтригованный жуткими историями, ночью отправился в шахту, которая расположена в 25 милях от Лас-Вегаса, штат Невада. Мужчина взял с собой камеру и подругу Кейти. Когда пара спустилась под землю, то сначала ужаснулась от запаха гниющего мяса, а потом услышала звуки, напоминающие рычание.

В конце концов Хавьер отказался от своей идеи и поспешил на воздух, как вдруг в объектив камеры попало нечто странное. Позади охотника за паранормальными явлениями появился призрак в чёрном капюшоне. По мнению мужчины, это был дух, который может принимать любое обличие. Его присутствие было настолько сильным, что вскоре Хавьеру стало плохо.