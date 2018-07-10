Вот это да! Настоящая Верка Сердючка выступит в Эстонии, еще гостей порадует группа «На-На»

За годы существования фестиваля в нем приняли участие десятки выдающихся музыкантов нашей страны и из-за рубежа, уникальные творческие коллективы и зажигательные ведущие. В череде музыкальных фестивалей «Чудо-Фест» изначально отличают теплый прием, радушие, качественное музыкальное сопровождение и элитный состав исполнителей. «Чудо-Фест» демонстрирует слияние разнообразных стилей и направлений. В предыдущие годы в фестивале приняли участие: Виктор Салтыков, Татьяна Буланова, группа «Мираж«, группа «Нэнси», Рома Жуков.

ФОТО: Фото организаторов

В этом году радовать своим исполнением будут легендарная группа «На-На» (Россия), Сергей Сумин (Эстония), Серыйwolk (Латвия), Верка Сердючка (Украина), а также творческие коллективы из Эстонии. Ведущая фестиваля - Илона Калдре. В программе вечера примет участие известный иллюзионист…