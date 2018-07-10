Вт, 10.07.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Party
  • Вот это да! Настоящая Верка Сердючка выступит в Эстонии, еще гостей порадует группа «На-На»

Вот это да! Настоящая Верка Сердючка выступит в Эстонии, еще гостей порадует группа «На-На»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Верка Сердючка.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Уже 28 июля на берегу Чудского озера в живописном местечке Касепяя состоится IV международный музыкальный фестиваль «Чудо-Фест». 

За годы существования фестиваля в нем приняли участие десятки выдающихся музыкантов нашей страны и из-за рубежа, уникальные творческие коллективы и зажигательные ведущие. В череде музыкальных фестивалей «Чудо-Фест» изначально отличают теплый прием, радушие, качественное музыкальное сопровождение и элитный состав исполнителей. «Чудо-Фест» демонстрирует слияние разнообразных стилей и направлений. В предыдущие годы в фестивале приняли участие: Виктор Салтыков, Татьяна Буланова, группа «Мираж«, группа «Нэнси», Рома Жуков.

ФОТО: Фото организаторов

В этом году радовать своим исполнением будут легендарная группа «На-На» (Россия), Сергей Сумин (Эстония), Серыйwolk (Латвия), Верка Сердючка (Украина), а также творческие коллективы из Эстонии. Ведущая фестиваля - Илона Калдре. В программе вечера примет участие известный иллюзионист… 

Организаторы приглашают старых и новых друзей на незабываемый и зажигательный праздник. Хорошее настроение и положительные эммоции гарантируют!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ