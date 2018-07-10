Суперзвезда Нюша шокировала эстонских организаторов требованиями: вот это да!

Одна из величайших российских поп-звезд Нюша выступит 14 июля на официальном концерте Shell Helix Rally Estonia на тартуском Певческом поле. Горячо любимая как в Эстонии, так и в России певица, привезет с собой весь свой впечатляющий парад хитов и роскошное шоу.
Организаторам концерта певицы в Тарту уже пришло распоряжение от менеджмента артистки: водителям, перевозящим Нюшу по Эстонии, запрещено общение с певицей. Кроме Нюши в рамках развлекательной программы выступит еще и эстонская певица Лийс Лемсалу.
Российскую суперзвезду Нюшу будут возить по стране лишь на представительских автомобилях класса люкс - предпочтительнее Mercedes S-класса, BMW 7 серии или Audi A8. Автомобиль должен быть с тонировкой и не старше трех лет.
Общение водителей со звездой, равно как и с охраной, будет проходить через представителя артистки.
Команда Нюши уже сообщила, что для проживания артистки и сопровождающего ее коллектива подходит только пятизвездочный отель.
Из-за плотного рабочего графика певицы, место и время прибытия артистки в Эстонию организаторам пока неизвестны.