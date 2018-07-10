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Суперзвезда Нюша шокировала эстонских организаторов требованиями: вот это да!

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Нюша

ФОТО: Фото организаторов

Одна из величайших российских поп-звезд Нюша выступит 14 июля на официальном концерте Shell Helix Rally Estonia на тартуском Певческом поле. Горячо любимая как в Эстонии, так и в России певица, привезет с собой весь свой впечатляющий парад хитов и роскошное шоу.

Организаторам концерта певицы в Тарту уже пришло распоряжение от менеджмента артистки: водителям, перевозящим Нюшу по Эстонии, запрещено общение с певицей. Кроме Нюши в рамках развлекательной программы выступит еще и эстонская певица Лийс Лемсалу. 

Российскую суперзвезду Нюшу будут возить по стране лишь на представительских автомобилях класса люкс - предпочтительнее Mercedes S-класса, BMW 7 серии или Audi A8. Автомобиль должен быть с тонировкой и не старше трех лет. 

Общение водителей со звездой, равно как и с охраной, будет проходить через представителя артистки. 

Команда Нюши уже сообщила, что для проживания артистки и сопровождающего ее коллектива подходит только пятизвездочный отель. 

Из-за плотного рабочего графика певицы, место и время прибытия артистки в Эстонию организаторам пока неизвестны. 

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