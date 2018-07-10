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Женщина сообщила с помощью пиццы, что беременна

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ФОТО: Sebastian Duda / PantherMedia / Sebastian Duda

Клиент попросила пиццерию помочь донести важное сообщение до бойфренда, и работники заведения не отказались, пишет Лайф.

Пользователь Twitter под ником @bbyleesh6 рассказала об истории, как одна женщина оригинально сообщила парню, что беременна. Пост стал вирусным и набрал 18 тысяч ретвитов.

"Когда это случилось со мной на работе, я плакала от счастья", - подписал пост автор.

Судя по твиту, автор поста работает в пиццерии. Она рассказала, что к ней на работу поступил заказ от некой девушки, которая хотела рассказать парню, что находится в положении. К заказу прилагалась записка, в которой клиент просил оформить коробку текстом с важным сообщением. "Пожалуйста, напишите внутри коробки кое-какой текст", — пожелала женщина.

Работники пиццерии искусно оформили коробку с внутренней части, написав "Бабочки в моём животе превратились в две крошечные ножки. Я беременна". Судя по комментариям под постом, большая часть пользователей была растрогана. "Отличное сообщение, да ещё и так красиво исполнено", — написал один из комментаторов.

Один из пользователей под ником Jazz сообщил, что однажды предлагал знакомой девушке встречаться, написал на коробке предложение, но получил отказ. "Может быть, если бы в Domino`s Pizza красиво оформили сообщение, я бы не был отвергнут", — предположил парень.

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