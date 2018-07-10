Известного актера задержали из-за ссоры в самолёте

Майерс, его жена Мара и годовалый сын летели из Майами в Лос-Анджелес. Актёр выпивал на борту, и во время семейной ссоры другие пассажиры начали волноваться.

В какой-то момент Майерс встал с места, начал курить электронную сигарету, но после просьбы бортпроводника убрал её. По прибытии борта в аэропорт Лос-Анджелеса его задержали полицейские. Он отрицал, что курил в самолёте, вскоре его отпустили.