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Известного актера задержали из-за ссоры в самолёте

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ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Обладатель "Золотого глобуса", ирландский актёр Джонатан Риз Майерс был задержан полицией после словесной перепалки с супругой на борту самолёта авиакомпании American Airlines, сообщает Лайф со ссылкой на издание TMZ.

Майерс, его жена Мара и годовалый сын летели из Майами в Лос-Анджелес. Актёр выпивал на борту, и во время семейной ссоры другие пассажиры начали волноваться.

В какой-то момент Майерс встал с места, начал курить электронную сигарету, но после просьбы бортпроводника убрал её. По прибытии борта в аэропорт Лос-Анджелеса его задержали полицейские. Он отрицал, что курил в самолёте, вскоре его отпустили.

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