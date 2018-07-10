Жителей Эстонии испугают до дрожи новым российским ужастиком «Русалка. Озеро мертвых»

Коротко о фильме: Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?