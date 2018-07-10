Жителей Эстонии испугают до дрожи новым российским ужастиком «Русалка. Озеро мертвых» ВЫИГРАЙТЕ БИЛЕТЫ!
9. июль 2018, 18:08
В лучших кинотеатрах Эстонии с 12 или 13 июля стартует премьера нового российского фильма ужасов - «Русалка. Озеро мертвых». Мы разыгрываем среди наших читателей билеты, победителей объявим в пятницу, 13-го.
Коротко о фильме: Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?
Режиссер: Святослав Подгаевский.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!
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