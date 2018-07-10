Смотри: Гуф намекнул на проблемы в отношениях с Кети Топурией
9. июль 2018, 17:52
Фанаты обеспокоены. Свежая публикация Гуфа заставила их думать, что рэпер и солистка группы A'Studio на грани расставания. Гуф опубликовал в своем блоге постельное фото с Кети, прокомментировав его: «Все сложно».
Поклонники тут же заподозрили неладное и поинтересовались в комментариях, все ли у пары хорошо. Напомним, о романе Кети и Гуфа заговорили больше года назад, когда парочку застукали в Таиланде. Тогда они оба отрицали свою связь, но спустя время начали публиковать совместные фото, подтвердив ее, пишет 7d.org.ua.