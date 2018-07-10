Смотри: Гуф намекнул на проблемы в отношениях с Кети Топурией

Поклонники тут же заподозрили неладное и поинтересовались в комментариях, все ли у пары хорошо. Напомним, о романе Кети и Гуфа заговорили больше года назад, когда парочку застукали в Таиланде. Тогда они оба отрицали свою связь, но спустя время начали публиковать совместные фото, подтвердив ее, пишет 7d.org.ua.