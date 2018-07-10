Руки загребущие: самые жадные знаки зодиака

Некоторые люди с удовольствием расстаются с крупными суммами ради того, чтобы порадовать окружающих. Однако другие предпочитают не разбрасываться заработанными деньгами и с умом тратят их на необходимые вещи, пишет СтарХит.
Жадность – качество, которое отнюдь не красит человека. Однако боязнь расстаться с деньгами заставляет людей жить в постоянном стрессе. Некоторые не испытывают радости от ненужных покупок. И, конечно, какой женщине хочется иметь жадного мужа, который будет считать каждую потраченную копейку. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг самых жадных знаков зодиака.
12 МЕСТО – ЛЕВ
Лев самый щедрый знак из всех, он испытывает удовольствие, когда тратит деньги и покупает подарки. А такие люди априори не могут быть жадными – они готовы оплатить все, что угодно, если это доставит радость окружающим. Рэпер Тимати готов не считать деньги, если речь идет о его единственной дочери Алисе. Дорогая одежда, поездки за границу, игрушки – артист балует любимую наследницу. На четырехлетие он арендовал Пушкинский музей, где для детей устроили красочное представление.
11 МЕСТО – ТЕЛЕЦ
Телец готов отдать все ради своих близких и друзей. Рожденные под этим знаком зодиака способны помогать бедным людям, устраивать праздники для всех, кто в этом нуждается. Не так давно Филипп Киркоров случайно задел пайетками своего костюма платье Валерии из тончайшей ткани. Артисту было очень неловко, он долго извинялся перед коллегой. Певица была поражена тем, что на следующий день от короля отечественной поп-сцены пришел презент – два шикарных дорогих платья из элитного бутика.
10 МЕСТО – БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы любят совершать покупки. Но тратят деньги с умом и не страдают шопоголизмом. Они никогда не будут отдавать последнее, потакая собственным желаниями и навязчивой рекламе, но это качество делает их только лучше. Анна Калашникова постоянно появляется на различных мероприятиях в новых нарядах. О ювелирных украшениях артистка не задумывается – ей их сполна дарит ухажер. Однако последнее время Анна предпочитает более практичные подарки, которые пригодятся ей в быту.
9 МЕСТО – КОЗЕРОГ
Козерог умеет как зарабатывать, так и тратить. Но вот накопления даются ему с трудом – когда запасы заканчиваются, он может затянуть пояса и стать скупым, но это временно. Как только у Козерога появятся деньги, он вновь станет щедрым. Бывшая участница «ДОМа-2» Виктория Романец недавно похвасталась своей покупкой – она смогла приобрести коттедже в подмосковном элитном поселке. Как оказалось, девушка сумела еще и сэкономить, а на оставшиеся деньги хочет купить жилье в Турции для своих родителей.
8 МЕСТО – СТРЕЛЕЦ
Стрельцы достаточно щедрые, они умеет радовать подарками и удивлять. Но рожденные под этим знаком тратят деньги, думая о собственной выгоде. Если они что-то покупают, то сами будут пользоваться. Просто помогать они не умеют. Певец и предприниматель Эмин Агаларов с умом вкладывает заработанное в новые сферы своих интересов. Благодаря своей любви к сцене он построил одним из лучших концертных залов в Москве, а также организовывает музыкальный фестиваль.
7 МЕСТО – ВЕСЫ
Весы относятся к деньгам очень внимательно. Их нельзя назвать жадными или щедрыми. Просто они избегают лишних трат. Актриса Анна Хилькевич старается зарабатывать не только благодаря основной профессии, но и пробует себя в бизнесе – не так давно она открыла студию маникюра.
6 МЕСТО – РЫБЫ
Рыбы тратят деньги и зачастую не думают, о том, что будет завтра. Представители этого знака экономят только на себе, но не на близких. Ксения Бородина делает все, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. Она работает ведущей, у нее есть свой бренд одежды, снимается в рекламе.
5 МЕСТО – ОВЕН
Рожденные под этим знаком знают цену деньгам, просто так они их не тратят. Овен будет щедрым, но для этого нужно доказать ему свою любовь. А на первом свидании Овен вполне может оплатить чек 50/50. Сергей Лазарев, который воспитывает трехлетнего Никиту, боится, что мальчик может вырасти избалованным. Ребенок знает, что получит игрушку только если он ее заслужил.
4 МЕСТО – РАК
Рак в плане денег очень эгоистичен. Сначала все себе, а только потом остальным. Поэтому чтобы Рак купил вам что-то, его нужно много просить и долго ждать. Звезда 90-х Вадим Казаченко отказывался помогать своему сыну Филиппу без решения суда об алиментах. На протяжении первого года жизни мальчика он не поддерживал его финансово малыша, но теперь по закону обязан его содержать.
3 МЕСТО – ВОДОЛЕЙ
Мужчина-Водолей скупой, хотя деньги у него, как правило, есть. Зато семья будет жить в достатке, а рожденные под этим знаком никогда не будут банкротом. Юморист Тимур Батрутдинов может себе позволить летать на частном самолете, а также покупать дорогие автомобили. Правда, недавно машину артиста испортили неизвестные, что очень огорчило Тимура.
2 МЕСТО – СКОРПИОН
Скорпионы очень не любят тратить деньги, и они могут активно отстаивать свою точку зрения. Выпросить у них что-то очень сложно. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный признавался, что ему очень трудно долго выбирать подарки жене, актрисе Агате Муцениеце. Обычно он решается на спонтанную покупку – если увидит что-то красивое, берет без раздумий.
1 МЕСТО – ДЕВА
Дева самый скупой знак из всех, но не стоит забывать, что именно они – лидеры среди всех миллиардеров. Представители этого знака умеют копить и зарабатывать баснословные суммы. Предприниматель Алишер Усманов руководит одним из крупнейших горно-металлургических холдингов страны. В прошлом году он был на 66-м месте в мире среди самых богатых людей. Его состояние оценивалось более чем в 15 миллиардов долларов.