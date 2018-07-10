Руки загребущие: самые жадные знаки зодиака

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

7 МЕСТО – ВЕСЫ

Весы относятся к деньгам очень внимательно. Их нельзя назвать жадными или щедрыми. Просто они избегают лишних трат. Актриса Анна Хилькевич старается зарабатывать не только благодаря основной профессии, но и пробует себя в бизнесе – не так давно она открыла студию маникюра.

Анна Хилькевич ФОТО: Instagram

6 МЕСТО – РЫБЫ

Рыбы тратят деньги и зачастую не думают, о том, что будет завтра. Представители этого знака экономят только на себе, но не на близких. Ксения Бородина делает все, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. Она работает ведущей, у нее есть свой бренд одежды, снимается в рекламе.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

5 МЕСТО – ОВЕН

Рожденные под этим знаком знают цену деньгам, просто так они их не тратят. Овен будет щедрым, но для этого нужно доказать ему свою любовь. А на первом свидании Овен вполне может оплатить чек 50/50. Сергей Лазарев, который воспитывает трехлетнего Никиту, боится, что мальчик может вырасти избалованным. Ребенок знает, что получит игрушку только если он ее заслужил.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

4 МЕСТО – РАК

Рак в плане денег очень эгоистичен. Сначала все себе, а только потом остальным. Поэтому чтобы Рак купил вам что-то, его нужно много просить и долго ждать. Звезда 90-х Вадим Казаченко отказывался помогать своему сыну Филиппу без решения суда об алиментах. На протяжении первого года жизни мальчика он не поддерживал его финансово малыша, но теперь по закону обязан его содержать.

Вадим Казаченко ФОТО: Промо

3 МЕСТО – ВОДОЛЕЙ

Мужчина-Водолей скупой, хотя деньги у него, как правило, есть. Зато семья будет жить в достатке, а рожденные под этим знаком никогда не будут банкротом. Юморист Тимур Батрутдинов может себе позволить летать на частном самолете, а также покупать дорогие автомобили. Правда, недавно машину артиста испортили неизвестные, что очень огорчило Тимура.

ФОТО: Kirill Kallinikov / RIA Novosti

2 МЕСТО – СКОРПИОН

Скорпионы очень не любят тратить деньги, и они могут активно отстаивать свою точку зрения. Выпросить у них что-то очень сложно. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный признавался, что ему очень трудно долго выбирать подарки жене, актрисе Агате Муцениеце. Обычно он решается на спонтанную покупку – если увидит что-то красивое, берет без раздумий.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. ФОТО: Скриншот с Instagram

1 МЕСТО – ДЕВА

Дева самый скупой знак из всех, но не стоит забывать, что именно они – лидеры среди всех миллиардеров. Представители этого знака умеют копить и зарабатывать баснословные суммы. Предприниматель Алишер Усманов руководит одним из крупнейших горно-металлургических холдингов страны. В прошлом году он был на 66-м месте в мире среди самых богатых людей. Его состояние оценивалось более чем в 15 миллиардов долларов.