В Петербурге уличный гонщик насмерть сбил заслуженную балерину РСФСР

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого погибла 74-летняя заслуженная балерина и преподаватель Мариинского театра Ольга Искандерова. Трагедия произошла около часа ночи на пешеходном переходе недалеко от дома № 73 по Невскому проспекту.

Виновником ДТП оказался 28-летний стритрейсер из Владивостока Иван Ярочкин, управлявший автомобилем Toyota Supra. По словам инспекторов, изучавших запись видеонаблюдения, Ольга Искандерова переходила дорогу на зелёный свет, но, когда она дошла до разделительной полосы, светофор переключился. В этот момент стритрейсер гнал со скоростью больше 100 км/ч.

Виновник задержан полицией. Как сообщает "Фонтанка", в отношении него возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Также известно, что у Ярочкина множество штрафов за превышение скорости. Он находится под подпиской о невыезде.