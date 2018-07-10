В Петербурге уличный гонщик насмерть сбил заслуженную балерину РСФСР

Трагедия произошла ещё 18 июня, но из-за того, что у 74-летней женщины не было родственников, известно об этом стало только сейчас, пишет Life.ru.
В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого погибла 74-летняя заслуженная балерина и преподаватель Мариинского театра Ольга Искандерова. Трагедия произошла около часа ночи на пешеходном переходе недалеко от дома № 73 по Невскому проспекту.
Виновником ДТП оказался 28-летний стритрейсер из Владивостока Иван Ярочкин, управлявший автомобилем Toyota Supra. По словам инспекторов, изучавших запись видеонаблюдения, Ольга Искандерова переходила дорогу на зелёный свет, но, когда она дошла до разделительной полосы, светофор переключился. В этот момент стритрейсер гнал со скоростью больше 100 км/ч.
Виновник задержан полицией. Как сообщает "Фонтанка", в отношении него возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Также известно, что у Ярочкина множество штрафов за превышение скорости. Он находится под подпиской о невыезде.
Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в 1943 году. В 1962 году окончила Академическое училище имени Вагановой и затем танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Потом преподавала в Академии русского балета Вагановой, а последние 20 лет — в Мариинском театре. В августе этого года Ольга Искандерова (Балтачеева) готовилась отпраздновать 75-летний юбилей.