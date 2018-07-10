Найден главный продукт для мужской потенции

Исследователи из университета Ровира и Вирхилий в Испании выяснили, какой продукт поможет мужчинам повысить шансы на отцовство, пишет Сегодня.
Ученые пригласили 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы, пишет Business Insider. Мужчины из первой группы в дополнение к своему привычному рациону ежедневно съедали по 60 г миндаля, фундука и грецких орехов, а добровольцы из второй группы питались как обычно.
Спустя две недели выяснилось, что у мужчин, которые сидели на "ореховой диете", значительно возросло количество сперматозоидов, улучшилась их жизнеспособность, подвижность и морфология.
Кроме того, у мужчин из первой группы уменьшились показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, то есть повреждений спермы, что нередко приводит к мужскому бесплодию.
Ученые отмечают, что в данном исследовании участвовали только молодые и фертильные мужчины. Помогут ли орехи зачать ребенка мужчинам, у которых наблюдаются проблемы с воспроизведением потомства, пока неизвестно.
Однако авторы исследования подчеркивают, что правильно подобранные продукты питания действительно способны улучшать качество спермы здоровых мужчин. Если вы желаете стать отцом, в вашем рационе должны появиться Омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, селен, цинк и фолиевая кислота. Все эти микроэлементы содержатся в орехах.