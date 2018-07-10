Вт, 10.07.2018
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Найден главный продукт для мужской потенции

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ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Исследователи из университета Ровира и Вирхилий в Испании выяснили, какой продукт поможет мужчинам повысить шансы на отцовство, пишет Сегодня.

Ученые пригласили 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы, пишет Business Insider. Мужчины из первой группы в дополнение к своему привычному рациону ежедневно съедали по 60 г миндаля, фундука и грецких орехов, а добровольцы из второй группы питались как обычно.

Спустя две недели выяснилось, что у мужчин, которые сидели на "ореховой диете", значительно возросло количество сперматозоидов, улучшилась их жизнеспособность, подвижность и морфология.

Кроме того, у мужчин из первой группы уменьшились показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, то есть повреждений спермы, что нередко приводит к мужскому бесплодию.

Ученые отмечают, что в данном исследовании участвовали только молодые и фертильные мужчины. Помогут ли орехи зачать ребенка мужчинам, у которых наблюдаются проблемы с воспроизведением потомства, пока неизвестно.

Однако авторы исследования подчеркивают, что правильно подобранные продукты питания действительно способны улучшать качество спермы здоровых мужчин. Если вы желаете стать отцом, в вашем рационе должны появиться Омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, селен, цинк и фолиевая кислота. Все эти микроэлементы содержатся в орехах.

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