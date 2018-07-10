Найден главный продукт для мужской потенции

Ученые пригласили 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы, пишет Business Insider. Мужчины из первой группы в дополнение к своему привычному рациону ежедневно съедали по 60 г миндаля, фундука и грецких орехов, а добровольцы из второй группы питались как обычно.

Спустя две недели выяснилось, что у мужчин, которые сидели на "ореховой диете", значительно возросло количество сперматозоидов, улучшилась их жизнеспособность, подвижность и морфология.

Кроме того, у мужчин из первой группы уменьшились показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, то есть повреждений спермы, что нередко приводит к мужскому бесплодию.

Ученые отмечают, что в данном исследовании участвовали только молодые и фертильные мужчины. Помогут ли орехи зачать ребенка мужчинам, у которых наблюдаются проблемы с воспроизведением потомства, пока неизвестно.