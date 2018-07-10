Раскрыты главные ошибки мужчин в сексе

Современные мужчины и женщины в постели являются куда более раскованными, чем представители прошлого поколения. В 1960-е на супругов, которые практиковали оральный секс, смотрели как на людей, потерявших представления о нравственности и морали.

Теперь все изменилось, однако на смену старым проблемам пришли новые. Женщины все чаще стали признаваться, что партнеры доставляют им дискомфорт и раздражение, а не радость и удовольствие.

Сексологи выяснили, какие ошибки в постели являются самыми распространенными. В первую очередь недовольство женщин вызывает желание мужчин получать оральное удовлетворение несмотря ни на что, передает "МедикФорум".

Также представительниц прекрасного пола не устраивает, что партнеры вообще не интересуются тем, что заводит, доставляет им наибольшее удовольствие в постели. Это ошибка в большей степени влияет на качество интимной жизни.

Судя по результатам опроса, женщины испытывают гораздо больше удовольствия от секса, если партнеры ведут откровенные разговоры об этом. Неожиданные эксперименты без соответствующей подготовки их вдохновляют куда меньше.