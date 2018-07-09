«Роскошная мумия»: Пугачева удивила своим видом

Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивили поклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России и Хорватии, приехав в Сочи. Селфи помимо восторженных отзывов вызвало и удивление. Некоторые отметили, что Примадонна повернула время вспять в погоне за молодостью.

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Jul 7, 2018 at 12:10pm PDT

"Не живые глаза у Аллы", – отметил один из подписчиков. "Блин остановитесь. Вы себя в зеркале видели оба??? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред) Сами на себя не похожи", – добавил другой спикер. "Роскошная мумия", – написал еще один пользователь Сети.