«Роскошная мумия»: Пугачева удивила своим видом

Николай Басков выложил в Instagram фотографию с Пугачевой. Певец похвастался тем, что смотрит футбол с великой артисткой, пишут Дни.ру.
Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивили поклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России и Хорватии, приехав в Сочи. Селфи помимо восторженных отзывов вызвало и удивление. Некоторые отметили, что Примадонна повернула время вспять в погоне за молодостью.
"Не живые глаза у Аллы", – отметил один из подписчиков. "Блин остановитесь. Вы себя в зеркале видели оба??? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред) Сами на себя не похожи", – добавил другой спикер. "Роскошная мумия", – написал еще один пользователь Сети.
Часть поклонников заподозрили пару в романтических отношениях. "Новый любовник у нее что ли?" – спросила подписчица. С ней согласилась другая подписчица, назвав Баскова конкурентом Галкина. Однако нашлись и те, кто остался доволен внешним видом певицы. "Просто чудо. Я в восхищении", – написал спикер.