С Анфисой Чеховой за границей случилось несчастье

Популярная телеведущая, судя по всему, переусердствовала с загаром. Чехова слишком долго лежала на солнце и, как написала сама звезда в Instagram, получила тепловой удар. Заботливые сотрудники отеля обложили теледиву льдом, пишут Дни.ру.
Оправилась Анфиса Чехова от удара быстро. Как сообщила телеведущая подписчикам, ей полегчало – да так, что она писала это уже во время экскурсии.
Тем не менее фанаты Чеховой обеспокоены: что-то у звезды часто в последнее время здоровье шалит. Не так давно у нее возникли проблемы с голосом – да такие, что специалист-фониатор посоветовал ей неделю помолчать. Чехова тогда писала, что ее организм "устал много говорить".
Подписчики поспешили поделиться с телеведущей полезными советами. Анфисе рекомендуют обязательно носить шляпку и поменьше бывать на солнце. Другие отмечают действия персонала отеля – мол, он не просто заботливый, а еще и грамотно оказывает помощь при тепловом ударе.