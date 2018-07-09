С Анфисой Чеховой за границей случилось несчастье

Оправилась Анфиса Чехова от удара быстро. Как сообщила телеведущая подписчикам, ей полегчало – да так, что она писала это уже во время экскурсии.

Тем не менее фанаты Чеховой обеспокоены: что-то у звезды часто в последнее время здоровье шалит. Не так давно у нее возникли проблемы с голосом – да такие, что специалист-фониатор посоветовал ей неделю помолчать. Чехова тогда писала, что ее организм "устал много говорить".

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jul 8, 2018 at 6:13am PDT