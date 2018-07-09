Голый Киркоров ошарашил народ

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров радует многочисленных подписчиков отпускными фотографиями. На сей раз популярный исполнитель отдыхает в США. Артист побывал в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, о чем свидетельствует геолокация, указанная певцом на снимках.

"Ого!", "Филипп голышом", "Вот это да", "Хорошо выглядит, даже моложе чем в гриме, просто смешно нахмурился...", "Фото заряжает позитивом на весь рабочий день", "Все равно не повторимый! Король! Уважаю!!!", "Красавец , люблю твои песни и твоих замечательных детей . Они у тебя прекрасные , здоровья им и счастья", "Как черт из табакерки...что то страшненький какой то...", "Молодец. С его нагрузками отдых просто необходим. Кто хорошо работает тот и хорошо отдыхает (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение поклонники.