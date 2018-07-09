Джастин Бибер женится! И вот на ком...
9. июль 2018, 9:43
Канадский певец Джастин Бибер в субботу, 7 июля, сделал предложение племяннице актёра Алека Болдуина — модели Хэйли Болдуин, сообщает Лайф со ссылкой на TMZ.
Портал приводит слова двух очевидцев, которые утверждают, что это произошло во время отдыха пары на Багамах в ресторане отеля.
Охранники Бибера попросили присутствовавших отложить свои телефоны, после чего певец сделал девушке предложение. Она ответила согласием. Другой источник портала подтвердил помолвку пары.
Бибер и Болдуин вновь начали встречаться около месяца назад.