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Джастин Бибер женится! И вот на ком...

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ФОТО: Array / Scanpix

Канадский певец Джастин Бибер в субботу, 7 июля, сделал предложение племяннице актёра Алека Болдуина — модели Хэйли Болдуин, сообщает Лайф со ссылкой на TMZ.

Портал приводит слова двух очевидцев, которые утверждают, что это произошло во время отдыха пары на Багамах в ресторане отеля.

Охранники Бибера попросили присутствовавших отложить свои телефоны, после чего певец сделал девушке предложение. Она ответила согласием. Другой источник портала подтвердил помолвку пары.

Бибер и Болдуин вновь начали встречаться около месяца назад.

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