Узнайте, что принесет понедельник: гороскоп на 9 июля

День хорошо подходит для работы, жаловаться на недостаток трудового энтузиазма Львам явно не придется. Растет профессиональный авторитет, за советом и помощью к вам обращаются не только коллеги, но и руководство. Не стесняйтесь набивать себя цену – момент для этого наступил самый подходящий.

Дева

Разлад в деловых отношениях заставит Дев задуматься о том, верны ли были поставленные ими цели, правильно ли выбраны пути их достижения. Не позволяйте сомнениям мешать вашему профессиональному и личностному росту, движению вперед. Сегодня вам предстоит преодолевать преграды, но награда за трудны не за горами. Финансовая ситуация нестабильна, стоит быть экономнее.

Мир в семье и гармония в отношениях с любимым человеком будут радовать. Едва ли этот день принесет вам острые ощущения, бурю эмоций – во всем, что не касается работы, он будет скорее обычным, и даже немного скучным. Однако сейчас вам необходима передышка, так что стоит воспользоваться представившейся возможностью и восстановить силы.

Весы

День связан с финансовыми и имущественными трудностями. Любой вопрос, касающийся денег и дорогих вещей, будет вызывать споры и острые дискуссии. Однако шанс избежать конфликтов все же есть; пригодятся ваше чувство такта и незаурядная интуиция. Деловые переговоры лучше проводить во второй половине дня – именно в это время вы будете решительны, настойчивы и уверены в себе.

Стабильность в личных отношениях – это именно то, что вам сейчас нужно. Не стоит ожидать, что любимый человек, друзья и родственники сами догадаются о ваших желаниях; чем более открыто и искренне вы себя ведете, тем меньше будет поводов для недоразумений.

Скорпион

День связан с финансовыми и имущественными трудностями. Любой вопрос, касающийся денег и дорогих вещей, будет вызывать споры и острые дискуссии. Однако шанс избежать конфликтов все же есть; пригодятся ваше чувство такта и незаурядная интуиция. Деловые переговоры лучше проводить во второй половине дня – именно в это время вы будете решительны, настойчивы и уверены в себе.

Стабильность в личных отношениях – это именно то, что вам сейчас нужно. Не стоит ожидать, что любимый человек, друзья и родственники сами догадаются о ваших желаниях; чем более открыто и искренне вы себя ведете, тем меньше будет поводов для недоразумений.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осмотрительнее в работе: велика вероятность мелких ошибок, досадных недоразумений, каждое из которых может стать причиной задержки в делах. Звезды советуют полагаться на советы опытных коллег, воздержаться от рискованных экспериментов. Любителям прокладывать собственные пути к цели, избегая проторенных троп, следует запастись терпением. Финансовая ситуация неблагоприятна, расходы будут выше, чем вы ожидали.