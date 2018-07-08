Эксклюзивное интервью с Нюшей: беременная певица рассказала о различиях русских в Эстонии и России

- В Эстонию в этот раз вы приедете, чтобы выступить в рамках развлекательной программы на Shell Helix Rally Estonia. Интересуют ли вас гонки?

- Сама я в ралли никогда не участвовала, но ничего против не имею. Я большой поклонник езды на автомобилях и люблю скорость, поэтому можно, наверное, сказать, что положительно отношусь к гонкам.

- Какую максимальную скорость вы развивали на автомобиле?

- Компрометирующий вопрос (смеется). Самая максимальная, я думаю, 220 км/ч.

- Во время езды по городу нарушаете правила дорожного движения?

- Нет, с такой скоростью, конечно, не езжу. В городе я очень спокойный и аккуратный водитель. Конечно, я понимаю, что могу подвергнуть опасности и себя, и окружающих, поэтому соблюдаю правила.

- Чего бы вы никогда не сделали в жизни?

- Это очень философский вопрос и рассуждать на эту тему можно очень долго. Есть такая поговорка: «Никогда не говори "никогда"» - вот и я стараюсь не зарекаться. На самом деле, даже никогда не задумывалась на эту тему.

- Расскажите о самом большом достижении и самом впечатляющем провале.

- Смотря что считать достижением. Допустим, для кого-то достижение – это успехи в работе или достижение определенных целей. Для меня, например, успех – это счастье. Я всегда мечтала быть счастливым и гармоничным человеком – для меня это самый большой успех. И счастье у меня есть, слава богу. А что касается провалов – наверное, нет какого-то одного большого. Есть определенные неудачи, которые, конечно, периодически встречаются у каждого человека в жизни и у меня тоже были. Смотря что считать неудачей, потому что любая неудача тоже к чему-то приводит, чему-то учит, это определенный опыт, с которым ты становишься умнее, мудрее.

Неудач, конечно, было много в моей жизни. Я не могу сказать, что есть какая-то одна глобальная, которой бы я мучилась и не могла ее пережить.

- Вы часто бываете в Эстонии. Заметили ли вы какие-то отличия между русскими людьми, живущими в Эстонии, и «русскими» россиянами?

- Сложно сказать, потому что не так тесно мы общаемся, к сожалению, с моими поклонниками, которые находятся в Эстонии. Мне сложно судить. Я воспринимаю своих поклонников из любой страны как неотъемлемую часть своей аудитории. Нас связывает музыка, мое творчество. Я обращаю внимание на их гостеприимство и меня всегда очень тепло встречают – атмосфера всегда очень душевная. Манера поведения везде и у всех примерно одинаковая – всё проходит, так скажем, в рамках хорошего настроения. Кстати, я заметила, что люди в Эстонии очень воспитанные и сдержанные, никогда не создают какого-то дискомфорта, шума. Если кто-то просит автограф, то всегда очень деликатно обращаются.

- Знаете ли вы уже какие-то места в Таллинне и как до них добраться?

- В основном я посещаю самые популярные места во всех городах и достопримечательности. Очень-очень красивый Старый город, который я посещала ни раз.

- С прессой вы не любите говорить о своей семье и, в том числе, о беременности. А делитесь ли вы подробностями своей жизни с друзьями?

- Да, конечно. Я думаю, что это личное дело каждого, и не важно – артист это или обычный человек. Есть определенные рамки, за которые не хочется выходить, потому что, рассказывая что-то личное, человек дает повод дальнейшего обсуждения и распространения слухов. Поэтому я заранее пресекаю такие вещи. Я считаю, что для того, чтобы обсудить детали моей личной жизни, у меня есть семья и друзья, с которыми я могу поговорить обо всем.