Дженнифер Лопес показала кольцо на безымянном пальце
8. июль 2018, 13:26
Уже год 48-летняя Дженнифер Лопес встречается с 42-летним Алексом Родригесом. Их отношения развиваются довольно стремительно. За это время пара успела познакомить своих детей, а также приобрести собственное жилье, пишет Сегодня.
На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок с любимым, который стал поводом для слухов об их помолвке. На фото Лопес лежит на пляже в розовом купальнике, откинувшись на Родригеса. На безымянном пальце певицы можно заметить кольцо.
"Моменты покоя самые важные", – прокомментировала фотографию Джей Ло.
Подписчики Лопес сразу предположили, что кольцо обручальное и стали задавать вопросы, действительно ли Родригес сделал предложение. Однако сама певица пока молчит по этому поводу.