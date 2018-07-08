«Я согласна!»: Бузова нашла себе жениха на ЧМ по футболу

Больше других красавцев из сборной Оле приглянулся полузащитник Денис Чернышев, который на 31-й минуте забил первый гол в ворота соперников в Сочи. "Я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте – я без макияжа выгляжу на 18, – заявила Бузова в специальном видеоролике. – Жду звонка. Подружки одобрили".

Денису Чернышеву – игроку испанского "Вилльяреала" – 27 лет. Он всего на пять лет младше Ольги Бузовой. Сущая ерунда, если вспомнить разницу в возрасте Галкина и Пугачевой, Макарова и Кудрявцевой.

Чернышев не женат, хотя у него есть девушка – испанка Кристина Кобе. Влюбленные, судя по постам в соцсетях, много путешествует по миру, посещая парки развлечений и исторические достопримечательности.

Чтобы поддержать Дениса на играх чемпионата мира 2018 года, невеста сделала перерыв в напряженном рабочем графике и прилетела в Россию. В отличие от большинства спутниц игроков, Кристина не пропустила групповой этап. После победы над Египтом, Черышев бросился к трибуне, где его обняла любимая.