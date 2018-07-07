Сб, 7.07.2018
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  • С голым задом: дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков (ФОТО)

С голым задом: дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков (ФОТО)

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Лариса Гузеева.

ФОТО: Scanpix

Ольга, дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, сейчас отдыхает в Болгарии вместе с отцом. В Stories девушка показала солнечные ожоги на своем обнаженном теле.

Интимные места Ольга закрыла милыми рисунками. «Летняя боль», — подписала Ольга фотографию, пишут Argumenti.ru.

Мама, Лариса Гузеева не поехала с родными на курорт. Как рассказала актриса в одном из интервью, у них с мужем сейчас непростой период в отношениях, есть некоторые разногласия.

ФОТО: instagram

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