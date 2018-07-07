С голым задом: дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков (ФОТО)
7. июль 2018, 17:47
Ольга, дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, сейчас отдыхает в Болгарии вместе с отцом. В Stories девушка показала солнечные ожоги на своем обнаженном теле.
Интимные места Ольга закрыла милыми рисунками. «Летняя боль», — подписала Ольга фотографию, пишут Argumenti.ru.
Мама, Лариса Гузеева не поехала с родными на курорт. Как рассказала актриса в одном из интервью, у них с мужем сейчас непростой период в отношениях, есть некоторые разногласия.