«Врачи говорили, что у нас никогда не будет сына, а родились сразу три и дочка»

Селина и Кью мечтали подарить братика своей дочери Миле, которая появилась на свет благодаря процедуре ЭКО. Врачи утверждали, что у супругов ничего не выйдет: у Селины всю жизнь были серьёзные проблемы с женским здоровьем. Даже рождение Милы стало чудом, а о втором ребёнке не стоило и мечтать, пишет Life.ru.

Тем не менее супруги не сдавались. Они предприняли несколько безуспешных попыток искусственного оплодотворения, и одна из них увенчалась успехом — две яйцеклетки Селины наконец начали развиваться. Но медики не испытывали оптимизма — они считали, что скоро у женщины случится выкидыш.

А дальше случилось невероятное — одна из оплодотворённых яйцеклеток дала жизнь сразу трём малышам. Через девять месяцев Селина и Кью стали родителями трёх сыновей и ещё одной дочки.

«Это невероятно. У нас было одно маленькое чудо, а теперь случилось ещё четыре», - Селина Торбетт.