Для Рыб день будет удачным: гороскоп на 8 июля

День связан с ростом деловой активности, однако далеко не всем он принесет победы на профессиональном поприще. Безосновательный оптимизм рождает ложные надежды, заставляет проявлять решительность там, где в ней совершенно нет необходимости. Выйти из такой ситуации без потерь могут только те, кто контролирует каждый свой шаг и не поддается на провокации, пишет Дворец.
Благоприятный день для общения и отдыха, посещения увеселительных заведений, а также проведения разнообразных семинаров и презентаций. Общий язык легко находят самые разные люди, быстро завязываются знакомства, крепнет взаимная симпатия. Поладят между собой представители разных поколений, даже те, кто совсем отчаялся преодолеть разногласия. Чрезвычайно удачным день будет для артистов и всех, кто часто меняет имидж.
Овен
Овнам звезды советуют воздержаться от незапланированных поездок, а в запланированных вести себя очень осторожно: вероятность неприятностей и недоразумений велика. Не исключены также недомогания, возможно обострение хронических заболеваний. В основном день благоприятен; в деловой и личных сферах складываются ситуации, открывающие перед вами широкое поле деятельности.
Личное обаяние пригодится вам не только на дружеских встречах и романтических свиданиях, но и на деловых переговорах. Этот день подходит для встреч с потенциальными работодателями и возможными деловыми партнерами, а также контактов с представителями государственных инстанций.
Телец
Чрезвычайно благоприятен эмоциональный фон этого дня, что в наибольшей степени скажется на развитии романтических отношений. Сегодня Тельцы смогут решить все проблемы личной жизни, положить конец конфликтам и разногласиям с любимым человеком. Несколько сложнее будет общаться с родственниками – здесь возможны напоминания о старых обидах, непрошенные советы и наставления.
В профессиональной сфере преобладает влияние позитивных тенденций, открываются возможности для роста, не исключено начало плодотворного сотрудничества. Состояние финансовых дел заставляет беспокоиться, однако все проблемы разрешимы.
Близнецы
День весьма противоречив, и у Близнецов нет оснований рассчитывать на безграничное покровительство звезд. Профессиональные успехи ожидают тех, кто готов работать самостоятельно, полагаться только на собственные суждения и оценки. Проверенные деловые партнеры смогут несколько облегчить вашу ношу, а вот новые союзники, скорее всего, принесут дополнительные проблемы.
Сложна финансовая ситуация. Разногласия, касающиеся денег и планирования бюджета, омрачат семейные отношения, могут стать причиной серьезных конфликтов со старшими родственниками. Звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных заведений, больше времени провести дома.
Рак
День связан с трудностями в деловых отношениях. Будьте готовы пересмотреть условия сотрудничества с давними партнерами, проверить и скептически оценить информацию, поступающую от новых союзников. Чем менее вы сегодня доверчивы, тем меньше опасностей вас будет подстерегать. Нежелательно продавать крупное имущество – например, недвижимость и средства транспорта.
Несмотря на проблемы, эмоциональный фон дня будет стабильным. Возможны перемены к лучшему в личной жизни, но вам придется проявить инициативу и действовать решительно, чтобы добиться своего. Очень хороший день для встреч с друзьями детства и юности – воспоминания о далеком прошлом натолкнут вас на интересные идеи.
Лев
Благоприятный день для отдыха, общения с друзьями и членами семьи, посещения увеселительных заведений. Настроение будет хорошим, вы без труда очаруете новых знакомых, восстановите старые связи, если действительно этого захотите. День обещает быть чрезвычайно удачным для всех, кто стремится учиться новому, открывать перед собой широкие горизонты.
Финансовая ситуация сложна, вы склонны тратить значительно больше, чем следовало бы. Успехи в работе не будут значительными, но сегодня вы порадуетесь и скромным победам. Доверяйте проверенным деловым партнером и контролируйте действия тех, с кем только начинаете сотрудничество – бдительность лишней не будет!
Дева
Сильны позитивные тенденции в профессиональной сфере: налаживаются деловые отношения, увеличиваются доходы, растет вероятность скорого карьерного роста. Ваши действия, направленные на достижение основной цели, будут уместными и своевременными, труды не пропадут зря. Можно заключать сделки, делать крупные покупки.
Негативные тенденции оказывают сильное влияние на развитие романтических отношений. Возникает необходимость в неприятном разговоре с любимым человеком, выяснении отношений. Старайтесь не перекладывать на окружающих ответственность за то, что происходить у вас в душе, не искать в близких причину своего плохого настроения.
Весы
Неблагоприятен эмоциональный фон, возможны угрюмость, раздражительность, повышенные требования к окружающим. Труднее всего придется влюбленным Весам и их «половинкам»: негативные влияния заставляют искать недостатки в характере самого близкого человека, что порождает серьезные ссоры. Мирные отношения со старшими родственниками удастся сохранить тем, кто привык обдумывать каждое свое высказывание.
День подходит для профессиональной деятельности, можно предпринимать решительные действия для достижения поставленной цели. Очень удачными будут командировки; на презентациях и семинарах удастся завязать полезные знакомства.
Скорпион
Чрезвычайно удачным будет день для тех, кто озабочен вопросами карьеры, профессионального авторитета и личностного роста. Складываются благоприятные условия для покорения любых вершин, вам нужно лишь прислушиваться к своей интуиции и следовать ее советам. Финансовая ситуация постепенно улучшается, сегодня вы сможете получить вознаграждение за ранее проделанную работу.
Отношения в семье стабильны, взаимопонимание с близкими людьми вы найдете без труда. Это подходящий день для посещения увеселительных заведений, участия в светских и общественных мероприятиях. Возможны неожиданные предложения, исходящие от старых друзей.
Стрелец
День характеризуется благоприятной ситуацией в романтической сфере. Высока вероятность новых знакомств и увлечений, можно признаваться в своих чувствах, приглашать на свидание симпатичную вам особу. Звезды советуют быть осторожнее в общении с родственниками – сегодня вы склонны к резким высказываниям и обидным шуткам.
В деловой сфере значительных перемен не произойдет, однако нельзя не отметить, что вы понемногу приближаетесь к поставленной цели. Звезды советуют отказаться от афер и авантюр, положиться на присущие вам трудолюбие и упорство.
Козерог
Благоприятный день, влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Вы сможете достичь поставленных целей и реализовать планы, касающиеся карьерного роста. Это чрезвычайно удачный день для проведения переговоров, обсуждения вопросов сотрудничества; можно встречаться с представителями государственных организаций, заниматься оформлением документов.
Не исключено ухудшение самочувствия, однако серьезные недомогания вам не страшны. Звезды советуют общаться с близкими людьми, отдыхать в кругу друзей. Полезны короткие вылазки на природу небольшие романтические путешествия.
Водолей
Сильно влияние позитивных тенденций, можно ожидать значительных профессиональных успехов, прогресса в делах. Особенно выдающихся результатов добьются те, чья работа связана с разъездами и подразумевает общение с иностранцами. Можно отправляться на собеседования, искать новых клиентов и партнеров, проводить переговоры. Кроме того, этот день подходит для обсуждения с руководством вопроса о повышении вашей заработной платы.
Приятным будет общение с друзьями и родственниками. На импровизированной вечеринке вы не окажетесь в центре внимания, но едва ли будете страдать от этого. Возможна встреча с человеком, который недавно заставил вас испытывать сильную душевную боль.
Рыбы
День удачный, спокойный, но не скучный. Он подходит для реализации давно составленных планов, достижения поставленных целей. Можно преодолеть любые трудности, одержать верх над недоброжелателями – для этого нужно лишь немного фантазии и находчивости. Появляются новые друзья, на которых вы сможете положиться в трудной ситуации, не исключено и знакомство с человеком, который в корне изменит вашу личную жизнь.
Семейные отношения значительно не изменятся, хотя груз ответственности, лежащий на ваших плечах, станет более внушительным. Вероятно решение материальных проблем, не исключены денежные поступления из неожиданного источника.