Для Рыб день будет удачным: гороскоп на 8 июля

Финансовая ситуация сложна, вы склонны тратить значительно больше, чем следовало бы. Успехи в работе не будут значительными, но сегодня вы порадуетесь и скромным победам. Доверяйте проверенным деловым партнером и контролируйте действия тех, с кем только начинаете сотрудничество – бдительность лишней не будет!

Дева

Сильны позитивные тенденции в профессиональной сфере: налаживаются деловые отношения, увеличиваются доходы, растет вероятность скорого карьерного роста. Ваши действия, направленные на достижение основной цели, будут уместными и своевременными, труды не пропадут зря. Можно заключать сделки, делать крупные покупки.

Негативные тенденции оказывают сильное влияние на развитие романтических отношений. Возникает необходимость в неприятном разговоре с любимым человеком, выяснении отношений. Старайтесь не перекладывать на окружающих ответственность за то, что происходить у вас в душе, не искать в близких причину своего плохого настроения.

Весы

Неблагоприятен эмоциональный фон, возможны угрюмость, раздражительность, повышенные требования к окружающим. Труднее всего придется влюбленным Весам и их «половинкам»: негативные влияния заставляют искать недостатки в характере самого близкого человека, что порождает серьезные ссоры. Мирные отношения со старшими родственниками удастся сохранить тем, кто привык обдумывать каждое свое высказывание.

День подходит для профессиональной деятельности, можно предпринимать решительные действия для достижения поставленной цели. Очень удачными будут командировки; на презентациях и семинарах удастся завязать полезные знакомства.

Скорпион

Чрезвычайно удачным будет день для тех, кто озабочен вопросами карьеры, профессионального авторитета и личностного роста. Складываются благоприятные условия для покорения любых вершин, вам нужно лишь прислушиваться к своей интуиции и следовать ее советам. Финансовая ситуация постепенно улучшается, сегодня вы сможете получить вознаграждение за ранее проделанную работу.

Отношения в семье стабильны, взаимопонимание с близкими людьми вы найдете без труда. Это подходящий день для посещения увеселительных заведений, участия в светских и общественных мероприятиях. Возможны неожиданные предложения, исходящие от старых друзей.

Стрелец

День характеризуется благоприятной ситуацией в романтической сфере. Высока вероятность новых знакомств и увлечений, можно признаваться в своих чувствах, приглашать на свидание симпатичную вам особу. Звезды советуют быть осторожнее в общении с родственниками – сегодня вы склонны к резким высказываниям и обидным шуткам.

В деловой сфере значительных перемен не произойдет, однако нельзя не отметить, что вы понемногу приближаетесь к поставленной цели. Звезды советуют отказаться от афер и авантюр, положиться на присущие вам трудолюбие и упорство.

Козерог

Благоприятный день, влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Вы сможете достичь поставленных целей и реализовать планы, касающиеся карьерного роста. Это чрезвычайно удачный день для проведения переговоров, обсуждения вопросов сотрудничества; можно встречаться с представителями государственных организаций, заниматься оформлением документов.

Не исключено ухудшение самочувствия, однако серьезные недомогания вам не страшны. Звезды советуют общаться с близкими людьми, отдыхать в кругу друзей. Полезны короткие вылазки на природу небольшие романтические путешествия.

Водолей

Сильно влияние позитивных тенденций, можно ожидать значительных профессиональных успехов, прогресса в делах. Особенно выдающихся результатов добьются те, чья работа связана с разъездами и подразумевает общение с иностранцами. Можно отправляться на собеседования, искать новых клиентов и партнеров, проводить переговоры. Кроме того, этот день подходит для обсуждения с руководством вопроса о повышении вашей заработной платы.

Приятным будет общение с друзьями и родственниками. На импровизированной вечеринке вы не окажетесь в центре внимания, но едва ли будете страдать от этого. Возможна встреча с человеком, который недавно заставил вас испытывать сильную душевную боль.

Рыбы

День удачный, спокойный, но не скучный. Он подходит для реализации давно составленных планов, достижения поставленных целей. Можно преодолеть любые трудности, одержать верх над недоброжелателями – для этого нужно лишь немного фантазии и находчивости. Появляются новые друзья, на которых вы сможете положиться в трудной ситуации, не исключено и знакомство с человеком, который в корне изменит вашу личную жизнь.